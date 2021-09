André Onana is bereid om langer bij Ajax te blijven. De Kameroense doelman zit momenteel een dopingsschorsing uit en beschikt over een aflopend contract in Amsterdam, maar hij staat niet onwelwillend tegenover een nieuw contract, zo zegt hij vrijdag tegen De Telegraaf in een eerste interview sinds zijn schorsing.

"Ik heb met Edwin van der Sar, Marc Overmars en Erik ten Hag een geweldige relatie. Maar het is niet in mijn handen. Een nieuw contract met een gelimiteerde transfersom? Alles is bespreekbaar. Ajax moet datgene doen, dat goed is voor Ajax. Natuurlijk sta ik nog open voor een nieuw contract."

Lang leek het erop dat Onana afgelopen zomer zou vertrekken naar Olympique Lyon, maar die deal ketste op het laatste moment af. Vervolgens zei directeur spelerszaken Overmars dat hij verwacht dat de international van Kameroen dit seizoen vertrekt omdat zijn eisen voor een nieuw contract te gortig waren.

Onana houdt er een andere lezing op na. "In 2019 heb ik mijn contract tot de zomer van 2022 verlengd en na de halve finale van de Champions League heb ik gezegd open te staan voor een nog langere verbintenis. Van der Sar en Overmars besloten daar niet op in te gaan, omdat het die transferperiode of de zomer daarna tijd voor me zou zijn om een nieuwe stap te maken."

Vlak na het uitbreken van de coronapandemie wilde Ajax alsnog met Onana praten over een contractverlenging, zo zegt laatstgenoemde tegen De Telegraaf. "Dat begreep ik. Mijn zaakwaarnemer Albert Botines heeft vervolgens zes of zeven gesprekken gevoerd en voor zijn gevoel waren we dicht bij een akkoord."

"Maar op een gegeven moment was het voor Ajax take it or leave it. De club heeft de stekker eruit getrokken. Zoek maar op internet op: wij stonden open voor verdere gesprekken. Sindsdien hebben we niets meer van Ajax gehoord."

Onana mag op 4 november weer keepen

De 25-jarige Onana werd in oktober vorig jaar positief getest op furosemide bij een dopingcontrole. Het verboden middel zat volgens Onana in de plaspillen van zijn zwangere vrouw, die de keeper voor aspirines had aangezien toen hij zich niet lekker voelde.

De UEFA schorste Onana voor twaalf maanden, maar na een beroep bij het sporttribunaal CAS werd de schorsing teruggebracht tot negen maanden. Zodoende traint hij sinds 4 september mee bij Ajax, maar wel bij de beloften. Vanaf 4 november mag de Kameroener weer wedstrijden keepen.

Het is nog niet duidelijk of Onana definitief terugkeert bij het eerste elftal. Ten Hag liet twee weken geleden in het midden of hij hem een plaats in de selectie geeft. Hij is wel ingeschreven voor de Champions League.

"We hebben met Remko Pasveer en Jay Gorter ook al twee keepers aangetrokken, met het idee dat hij zou vertrekken", aldus Ten Hag. "Ik heb een buitengewoon goede band met André. Ik ben hem zeer erkentelijk voor wat hij voor Ajax en mij heeft gedaan de afgelopen jaren. Maar er zit ook een zakelijke kant aan."