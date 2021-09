PSV heeft Armando Obispo vrijdag langer aan zich gebonden. De 22-jarige verdediger verlengt zijn contract met drie jaar en ligt nu tot de zomer van 2025 vast in Eindhoven.

PSV liet onlangs al weten Obispo langer vast te willen leggen, maar de jeugdinternational zou zelf de boot nog even hebben afgehouden omdat hij wilde zien of er perspectief voor hem was in de selectie.

Inmiddels is duidelijk dat Obispo voldoende speeltijd krijgt bij PSV, want tot nu toe kwam hij in alle zes competitieduels in actie en had hij vijf keer een basisplaats. Ook in de Europese wedstrijd maakte hij al flink wat speelminuten.

Obispo doorliep vanaf de F'jes de jeugdopleiding van PSV en maakte in maart 2018 zijn debuut in de hoofdmacht van PSV. Daarna speelde hij voornamelijk voor Jong PSV en in het seizoen 2019/2020 werd hij verhuurd aan Vitesse. Afgelopen seizoen kwam de Brabander door een zware knieblessure nauwelijks in actie.

Directeur voetbalzaken John de Jong is blij met de contractverlenging van Obispo. "Armando is erg sterk aan het seizoen begonnen nadat hij zich vorig jaar tot zijn eigen teleurstelling nog had moeten terugvechten van een zware blessure die hem lange tijd aan de kant hield", aldus De Jong. "Dat tekent zijn mentaliteit."

Voor Obispo voelt het contract als een volgende stap in zijn carrière. "Hier spreekt erg veel vertrouwen uit", zegt hij. "Ik sta nog aan het begin van mijn tijd bij PSV."

