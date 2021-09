FC Barcelona-trainer Ronald Koeman is door de Spaanse voetbalbond RFEF voor twee duels geschorst nadat hij donderdag in de competitiewedstrijd tegen Cádiz CF (0-0) naar de tribune werd gestuurd vanwege aanmerkingen op de arbitrage.

De 58-jarige Koeman kreeg in de slotfase van het teleurstellend verlopen duel rood van de scheidsrechter. De Nederlander zei na afloop dat hij de arbitrage er alleen maar op attendeerde dat er twee ballen in het veld lagen.

"In dit land word je voor niets weggestuurd", zei een woedende Koeman. "Iedereen zag dat die twee ballen er lagen, behalve de scheidsrechter. Dat zegt genoeg. Ik zei het alleen maar tegen de vierde official."

Koeman staat na het doelpuntloze gelijkspel tegen laagvlieger Cádiz nog zwaarder onder druk bij FC Barcelona. Hoewel verschillende bestuursleden openlijk hun steun uitspraken voor de voormalige speler van de club, speculeren Spaanse media al dagenlang over het vertrek van de Nederlander.

Het is daardoor niet met zekerheid te zeggen of Koeman nog terugkeert op de bank bij FC Barcelona. Vanwege de schorsing mist hij in elk geval de competitiewedstrijden tegen Levante (zondag) en Atlético Madrid (volgende week zaterdag).

Frenkie de Jong is voor één duel geschorst na zijn rode kaart tegen Cádiz. De Nederlander tekende nog beroep aan tegen zijn tweede gele kaart, die hij kreeg voor een tackle terwijl hij de bal speelde, maar de Spaanse voetbalbond wees het bezwaar af. Hij mist daardoor eveneens het competitieduel met Levante.