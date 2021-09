Davy Klaassen keert zaterdag terug in de wedstrijdselectie van Ajax voor de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De aanvallende middenvelder is hersteld van een liesblessure die hij begin deze maand opliep bij het Nederlands elftal. In de aanloop naar het duel met Groningen waarschuwde Ajax-trainer Erik ten Hag voor gemakzucht bij de huidige Eredivisie-koploper.

"Het is zit in het DNA van Ajax om gemakzuchtig te worden", zei Ten Hag vrijdag tijdens zijn persconferentie. "Al in de opleiding moeten we dat uitbannen en zeker ook in ons team moeten we daarvoor waken. Gelukkig heb ik een aantal routiniers die dat haarfijn aanvoelen."

Ajax kende met een 0-4-nederlaag tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal een stroeve start van het seizoen, maar sindsdien verloren de Amsterdammers geen duel meer en veroverden ze de koppositie in de Eredivisie. De laatste weken maakte de ploeg van Ten Hag indruk met zeges op Sporting CP (1-5), Cambuur (9-0) en Fortuna Sittard (0-5).

"Dat we er lekker inzitten, ja dat is duidelijk. Maar geen enkele ploeg is in september in topvorm en ik hoop ook niet dat dit onze beste vorm is. We zullen moeten groeien als we titels willen winnen en daar is het uiteindelijk allemaal om te doen."

'Vier weken terug deugde er niets van'

"Er staat een team met een heel goede teamspirit", vervolgde Ten Hag. "Ze hebben gezamenlijke doelen en streven naar hetzelfde. Maar we leggen de lat hoog en er is nog genoeg te verbeteren. Maar om dit allemaal in perspectief te plaatsen: vier weken geleden zaten we in Enschede en toen deugde er allemaal niets van. En nu schijnt het halleluja te zijn. Maar er zit nog heel veel tussenin."

Zo is Ten Hag nog kritisch op doelman Remko Pasveer, die tot dusver geen overtuigende indruk maakte onder de lat van Ajax. "Je ziet dat hij zich moet aanpassen, dat is logisch. Hij was vorig jaar na Stekelenburg de beste keeper in de Eredivisie. Dat vind ik nog steeds, maar hij moet wel op een hoger niveau gaan acteren."

Ajax kan tegen FC Groningen (aftrap 18.45 uur) nog niet beschikken over de langdurig geblesseerde Maarten Stekelenburg en Sean Klaiber en de geschorste André Onana. Naast Klaassen keert ook Devyne Rensch terug in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. De verdediger miste de duels met Fortuna Sittard en Cambuur vanwege een blessure.