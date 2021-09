Antony maakt zijn debuut in de selectie van Brazilië. Bondscoach Tite heeft de aanvaller van Ajax vrijdag opgeroepen voor WK-kwalificatiewedstrijden tegen Venezuela, Colombia en Uruguay.

De 21-jarige Antony kwam tot dusver alleen uit voor de nationale jeugdelftallen. Zo scoorde hij vijf keer in twaalf wedstrijden bij het onder 23-elftal van Brazilië en veroverde hij afgelopen zomer een gouden medaille op de Olympische Spelen.

De Ajacied wordt met zijn plek in de selectie beloond voor zijn goede seizoenstart bij de Amsterdammers. Hij scoorde één keer in de Eredivisie en was hij in het Champions League-duel met Sporting CP (1-5 zege) goed voor twee assists. Vooral zijn optreden in Portugal kon rekenen op lof.

Naast Antony zijn ook andere grote namen als Vinícius Júnior (Real Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain) en Alisson (Liverpool) opgeroepen door bondscoach Tite. Antonys ploeggenoot David Neres, de laatste Braziliaanse Eredivisie-speler die debuteerde voor Brazilië, is niet geselecteerd.

Brazilië gaat na acht wedstrijden aan de leiding in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiepoule. De 'Seleção' is nog zonder puntenverlies, al werd de kraker tegen nummer twee Argentinië snel gestaakt vanwege een coronarel.

Op 10 oktober kan Antony debuteren voor Brazilië, wanneer de eerste WK-kwalificatiewedstrijd wordt gespeeld tegen Venezuela.