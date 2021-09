PSV-trainer Roger Schmidt kan zaterdag in het Eredivisie-duel met Willem II niet beschikken over de licht geblesseerde Noni Madueke. Daarentegen behoren Ibrahim Sangaré en Mario Götze mogelijk weer tot de Eindhovense selectie, al hield de trainer nog wel een voorbehoud.

"Ze trainen beiden weer mee, maar we bepalen pas zaterdag of ze mee kunnen spelen", zei Schmidt over Sangaré en Götze op de persconferentie vrijdag. "Het hangt ervanaf hoe ze zichzelf voelen en of ze geen klachten meer hebben."

Schmidt moet Sangaré al missen sinds het met 0-3 gewonnen duel bij AZ op 11 september. In de laatste weken kwamen daar de blessures van Götze en Madueke bij. De Duitse middenvelder liep een licht kwetsuur op in de topper tegen Feyenoord (0-4-verlies), terwijl Madueke in de doordeweekse speelronde op bezoek bij Go Ahead Eagles (1-2-zege) uitviel.

"We verwachten niet dat hij er lang uit is", vervolgde Schmidt hoopvol over Madueke. "Het gaat om een lichte blessure. Morgen is hij er sowieso nog niet bij, maar wellicht is hij voor de interlandperiode terug."

Het duel tussen Willem II en PSV kan het eerste Eredivisie-duel in een vol stadion in anderhalf jaar worden. Foto: Getty Images

Schmidt lovend over Willem II: 'Zo efficiënt'

Schmidt, die afgelopen woensdag het gepromoveerde Go Ahead Eagles "de beste tegenstander van dit Eredivisie-seizoen" noemde, had lovende woorden over voor Willem II. "Ze zijn dit seizoen zo efficiënt."

"Bovendien zijn ze tactisch betrouwbaar en kunnen ze als geheel goed opereren", complimenteerde Schmidt de huidige nummer drie van de Eredivisie. De Tilburgers hoeven met dertien punten alleen Ajax (zestien punten) en PSV (vijftien punten) boven zich te dulden.

Het duel in het Koning Willem II Stadion tussen Willem II en PSV begint zaterdag om 16.30 uur en is het eerste Eredivisie-duel met de maximale capaciteit in anderhalf jaar tijd. De wedstrijd staat onder leiding van arbiter Kevin Blom.

