Arne Slot heeft vrijdag zijn steun uitgesproken voor Mark Koevermans. De woning van de Feyenoord-directeur werd onlangs belaagd en daar is de coach van de Rotterdammers niet blij mee.

De ruiten van de voordeur van Koevermans werden in de nacht van zaterdag op zondag ingegooid door onbekenden. Dat heeft alles te maken met de rol van Koevermans als voorvechter van het project Feyenoord City.

Volgens dat plan moet er aan de Maas een nieuwe Kuip verrijzen. De mogelijke komst van een nieuw stadion houdt de aanhang van Feyenoord al jaren bezig. Veel supporters zien een overstap niet zitten en willen aan de huidige Kuip vasthouden.

"Als wij wedstrijden spelen of in de dagelijkse gang van zaken heeft dat geen invloed op ons. Maar ik betreur het wel enorm", zei Slot vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de thuiswedstrijd van zaterdag tegen NEC over de gebeurtenissen.

"Mensen mogen een mening hebben over wat wij doen. Maar het moet daar ook wel bij stoppen en het moet niet zo verdergaan dat je zelfs in je thuissituatie bedreigd wordt. Dat vind ik ongelooflijk vervelend, net zoals ik dat voor Steven Berghuis ongelooflijk vervelend vond."

Berghuis ontving de afgelopen maanden veel haatreacties en bedreigingen voor zijn pikante overgang van Feyenoord naar Ajax. De linkspoot deed ook aangifte en gaf onlangs aan dat het aantal vervelende berichten is afgenomen.

Marcus Pedersen kan zaterdag niet spelen tegen NEC. Foto: Pro Shots

Geertruida vervangt Pedersen tegen NEC

Slot kan zaterdag tegen NEC geen beroep doen op Marcus Pedersen. De rechtsback is niet ongeschonden uit de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen van woensdag (3-1-winst) gekomen en ontbreekt tegen de Nijmegenaren. Hij wordt vervangen door Lutsharel Geertruida.

"Het is natuurlijk niet prettig dat Pedersen geblesseerd is, maar het is wel een luxe om dan over Lutsharel te kunnen beschikken", zei Slot. Geertruida stond zelf maanden aan de kant vanwege een knieblessure, maar is weer fit.

Feyenoord-NEC begint zaterdag om 21.00 uur in De Kuip, die voor het eerst in ruim anderhalf jaar weer vol zal zitten. Joey Kooij is de scheidsrechter van dienst.

