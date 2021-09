Lionel Messi heeft vrijdag de training hervat bij Paris Saint-Germain. De zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar moet de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Montpellier desondanks nog aan zich voorbij laten gaan.

Messi liep zondag in het gewonnen Ligue 1-duel met het Olympique Lyon van Peter Bosz een lichte knieblessure op. Trainer Mauricio Pochettino haalde de aanvaller een kwartier voor tijd naar de kant. Het besluit van de Argentijnse coach leverde een verongelijkte reactie van zijn landgenoot op.

Messi ontbrak wegens zijn fysieke klachten woensdag al bij PSG, dat toen met 1-2 van FC Metz won.

Sinds hij overkwam van FC Barcelona speelde Messi in drie wedstrijden mee bij PSG. De 153-voudig international slaagde er nog niet in om te scoren namens zijn Franse werkgever.

Paris Saint-Germain is na zeven speelrondes nog foutloos in de Ligue 1. De ploeg van Georginio Wijnaldum treft in Montpellier de huidige nummer tien van Frankrijk.

185 Bekijk de samenvatting van Paris Saint-Germain-Lyon (2-1)

