FC Barcelona heeft vrijdag beroep aangetekend tegen de tweede gele kaart die Frenkie de Jong donderdag kreeg in de competitiewedstrijd bij Cádiz FC (0-0). De Nederlander moest halverwege de tweede helft met rood naar de kant.

"Volgens het rapport van de scheidsrechter kreeg Frenkie de Jong, die vier minuten eerder al geel kreeg, de tweede kaart omdat hij 'op roekeloze wijze een tegenstander in het duel om de bal neerhaalde' na een duel met Alfonso Espino", verklaart FC Barcelona.

De Catalanen zijn het niet eens met die bewering en hebben daarom protest aangetekend bij de Spaanse tuchtcommissie. Barcelona is ook in beroep gegaan tegen de gele kaart voor Sergio Busquets.

De 33-jarige Busquets kreeg in de 96e minuut geel omdat hij een tweede bal die in het veld lag opzettelijk schoot naar Cádiz-speler Salvi Sánchez, die op dat moment de andere bal aan zijn voet had. Busquets verstoorde daarmee de aanval van de thuisclub.

Trainer Ronald Koeman werd in diezelfde slotfase met rood weggestuurd vanwege aanmerkingen op de arbitrage, maar Barcelona gaat niet in beroep tegen die straf.

Koeman zal zondag (aftrap 16.15 uur) tegen Levante op de tribune moeten plaatsnemen. Het is door het aangetekende beroep nog niet duidelijk of De Jong mag spelen. De uitspraak van het protest is hoogstwaarschijnlijk zaterdag.

