De tuchtcommissie van de KNVB heeft FC Groningen-speler Mike te Wierik vrijdag vrijgesproken. De verdediger kreeg eerst nog een schorsing van drie duels, waarvan één voorwaardelijk, voor zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Vitesse van woensdag (0-1-verlies).

FC Groningen ging tegen die straf in beroep en kreeg vrijdag dus gelijk van de tuchtcommissie van de KNVB. Door de uitspraak kan Te Wierik zaterdag in het duel met Ajax in Amsterdam gewoon in actie komen voor de Groningers.

De 29-jarige Te Wierik werd tegen Vitesse na inmenging van de VAR met rood van het veld gestuurd. De rechtspoot haalde met een tackle Vitesse-aanvaller Loïs Openda naar de grond en dat was voor scheidsrechter Allard Lindhout - na het zien van de beelden - genoeg om rood te trekken.

Daniël van Kaam is wel geschorst tegen Ajax. De 21-jarige middenvelder kreeg vanwege hands eveneens de rode kaart tegen Vitesse, maar Groningen accepteerde dat schikkingsvoorstel voor één wedstrijd wel.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen in de Johan Cruijff ArenA begint zaterdag om 18.45 uur. Pol van Boekel is de scheidsrechter van dienst.

