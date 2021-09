Gerard Piqué heeft donderdag na afloop van het 0-0-gelijkspel tegen Cádiz FC opgeroepen om de eenheid te bewaren. FC Barcelona presteert na de interlandperiode teleurstellend en dus staat trainer Ronald Koeman onder grote druk.

"We moeten ons niet in twee kampen uiteen laten drijven. We staan achter de voorzitter en we staan achter de trainer", zei Piqué na het gelijkspel bij de Spaanse laagvlieger. "We hebben niet in de hand wat er om ons heen gebeurt en daar moeten we ook niet over nadenken."

De Catalaanse ploeg pakte voor de interlandperiode zeven punten uit drie competitieduels. Daarna werd de ploeg van Koeman in de Champions League overklast door Bayern München (0-3) en speelde het gelijk tegen Granada (1-1) en Cádiz. Met een wedstrijd minder gespeeld, staat Barcelona in La Liga zeven punten achter op koploper Real Madrid.

"We zitten in een lastige situatie, die we niet gewend zijn", vervolgde de 34-jarige Piqué, die net weer fit is na een blessure. "Ik draag het shirt van Barcelona niet om tweede of derde te worden, ik ben hier om kampioen te worden."

Ramon Planés, de rechterhand van Barcelona-voorzitter Joan Laporta, schaarde zich eveneens achter Koeman. "Of Koeman dit weekend nog trainer is van Barcelona? Dat denk ik wel, ja. We moeten hem steunen. De ploeg heeft een keer drie punten nodig, voor het zelfvertrouwen."

Frenkie de Jong (die zelfs rood kreeg) en Memphis Depay konden het verschil ook niet maken tegen Cádiz. Foto: Getty Images

Roberto: 'Goede selectie die kan meedoen om de titel'

Koeman had eerder in de week benadrukt dat van het huidige Barcelona geen wonderen verwacht mogen worden in La Liga en de Champions League. Sergi Roberto, net als Piqué reserveaanvoerder bij 'Barça', denkt daar anders over.

"We hebben wat blessures, maar dat mag geen excuus zijn", aldus de Catalaan. "We hebben een goede selectie die kan meedoen om de titel. Ik denk niet dat er clubs zijn met betere selecties. De laatste resultaten zijn niet goed, dus we moeten nog harder werken. Hoewel het seizoen lang is, staan we namelijk al een flink eind achter op de koploper."

Voor Barcelona gaat het seizoen zondag alweer verder met een competitiewedstrijd tegen Levante. Dat duel in Camp Nou begint om 16.15 uur. Frenkie de Jong en trainer Koeman zullen dan op de tribune zitten vanwege hun rode kaart tegen Cádiz.

