AZ-coach Pascal Jansen vindt dat hij donderdag vrijwel geen andere keuze had dan verdediger Timo Letschert al na 22 minuten te wisselen. De verdediger ging op bezoek bij FC Twente, dat met 3-1 te sterk was, bij de eerste twee tegengoals in de fout.

Het openingsdoelpunt van spits Ricky van Wolfswinkel viel al na een halve minuut en kwam voort uit mistasten van Letschert. Bij de 2-0 van Daan Rots werd de bal hopeloos verspeeld door de verdediger.

"Hij zag er twee keer erg slecht uit. We konden ons dat verder niet meer permitteren. We wilden het repareren met iemand die nog foutloos in de wedstrijd zat", zei Jansen tegen ESPN na de wedstrijd in De Grolsch Veste.

"Ik ben degene die besluit om hem op te stellen, dus ik kijk uiteraard ook in de spiegel. De combinatie Letschert-Martins Indi bleek vandaag helaas geen bron van rust te zijn. Daarom heb ik gehandeld."

De supporters van FC Twente konden donderdagavond al na een halve minuut juichen. De supporters van FC Twente konden donderdagavond al na een halve minuut juichen. Foto: Pro Shots

Wijndal weet zeker dat AZ erbovenop komt

AZ beleeft met vier nederlagen in de eerste vijf speelrondes een dramatische start van het Eredivisie-seizoen. Volgens aanvoerder Owen Wijndal is er niet één oorzaak aan te wijzen voor de slechte resultaten.

"We missen te veel kansen en krijgen te makkelijk goals tegen. Het zit in meerdere dingen", aldus de linksback, die niet alleen maar naar het vertrek van spelers als Marco Bizot, Jonas Svensson, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs en Myron Boadu wil wijzen.

"Er zijn genoeg jongens die het team kunnen dragen. We proberen het met zijn allen, maar er zitten nu heel veel dingen tegen. We hebben nog steeds heel veel kwaliteit en ik heb veel vertrouwen in dit team. Ik weet zeker dat het goed gaat komen."

AZ staat met drie punten slechts zeventiende in de Eredivisie. De volgende wedstrijd is zondag, wanneer Go Ahead Eagles naar Alkmaar komt.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie