Ronald Koeman ziet lichtpuntjes bij FC Barcelona, ook al beleefde hij donderdag opnieuw een teleurstellende avond met de Spaanse topclub. Zijn ploeg kwam niet verder dan 0-0 bij Cádiz CF, Frenkie de Jong kreeg rood en Koeman zelf werd naar de tribune gestuurd.

"Het gaat niet altijd alleen maar om het resultaat, je moet ook naar de houding en inzet van je ploeg kijken. Wat dat betreft heb ik niets te klagen. Daar blijf ik me op focussen, niet op mijn eigen situatie", zei Koeman naderhand.

Het gelijkspel in Cádiz zal betekenen dat de druk op de oud-bondscoach van Oranje verder zal toenemen, ook al liet voorzitter Joan Laporta vlak voor de wedstrijd weten dat Koeman ongeacht het resultaat niet voor ontslag hoefde te vrezen.

De Nederlander vindt dat Barcelona in Cádiz, waar onder anderen Memphis Depay enkele kansen kreeg om de score te openen, naar vermogen heeft gespeeld.

"De overwinning zat er tot de allerlaatste minuut in", aldus Koeman. "We hebben er alles aan gedaan. Het was een moeilijke wedstrijd waarin creativiteit werd gevraagd. De laatste pass was vaak net niet goed."

'Je wordt hier voor niets weggestuurd'

Koeman begreep er niets van dat hij in de slotfase naar de tribune werd gestuurd door de scheidsrechter. Volgens de Nederlander attendeerde hij de arbitrage er alleen maar op dat er twee ballen in het veld lagen.

"In dit land word je voor niets weggestuurd", aldus Koeman. Iedereen zag dat die twee ballen er lagen, behalve de scheidsrechter. Dat zegt genoeg. Ik zei het alleen maar tegen de vierde official."

De volgende wedstrijd van Barcelona is zondag, wanneer Levante op bezoek komt in Camp Nou. Drie dagen later wacht de ploeg van Koeman een uitwedstrijd tegen Benfica in de Champions League en weer drie dagen later is Atlético Madrid de tegenstander in La Liga.

