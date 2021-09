De zorgen voor Ronald Koeman nemen steeds meer toe bij FC Barcelona. De Nederlandse coach zag zijn ploeg donderdagavond ook punten verspelen op bezoek bij Cádiz: 0-0. Bovendien kreeg Frenkie de Jong in de tweede helft rood.

Barcelona had in de eerste helft veel meer balbezit dan Cádiz (78 tegenover 22 procent), maar slaagde er niet in om kansen te creëren. Kort na rust ontsnapten de bezoekers bovendien aan de 1-0 bij een afstandsschot van Álvaro Negredo, dat werd gekeerd door Marc-André ter Stegen.

Even later werd Barcelona voor het eerst gevaarlijk. Memphis Depay had de 0-1 voor het intikken, maar hij maaide over een voorzet van Luuk de Jong heen. Ook met een afstandsschot kwam Memphis niet tot scoren.

Halverwege de tweede helft moest Barcelona bovendien met tien man verder. Frenkie de Jong kreeg in een tijdsbestek van slechts vijf minuten twee gele kaarten en moest het veld dus verlaten.

Koeman bracht onder anderen Philippe Coutinho en Riqui Puig nog in het veld, maar ook zij konden het tij niet keren. Tien minuten voor tijd ontsnapte Barcelona opnieuw aan een achterstand toen Puig de bal verspeelde en Ter Stegen redding moest brengen. De rebound was niet besteed aan Salvi.

Diep in blessuretijd kreeg Memphis nog de uitgelezen kans om Barcelona aan de overwinning te helpen, maar hij schoot voorlangs. Bovendien werd Koeman vlak voor het laatste fluitsignaal nog naar de tribune gestuurd wegens commentaar op de arbitrage.

Achterstand Barcelona op Real negen punten

Afgelopen maandag speelde Barcelona ook al gelijk tegen Granada. In Camp Nou redde Ronald Araújo toen een punt: 1-1. Een week eerder ging de ploeg van Koeman in de Champions League kansloos met 0-3 onderuit tegen Bayern München.

Door het gelijkspel is Barcelona met zeven punten uit vijf wedstrijden terug te vinden op de zevende plaats. De achterstand op koploper Real Madrid, dat wel een duel meer gespeeld heeft, bedraagt inmiddels negen punten.

Eerder op de avond boekte Real Sociedad een moeizame zege. De tegenstander van PSV in de Europa League won mede dankzij twee goals van Aritz Elustondo met 2-3 bij Granada. Sociedad staat derde op drie punten van Real Madrid.

