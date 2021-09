AZ heeft de dramatische competitiestart donderdag een passend vervolg gegeven met een 3-1-nederlaag uit tegen FC Twente. De Alkmaarders evenaren daarmee een negatief clubrecord.

De ploeg van trainer Pascal Jansen heeft vier van de eerste vijf wedstrijden van het seizoen verloren. Dat overkwam de club alleen in het seizoen 1986/1987. Het leverde toen uiteindelijk een vijftiende plaats op.

Met slechts drie punten bezet AZ, dat vorig seizoen nog derde werd en daarmee Europees voetbal haalde, momenteel de voorlaatste plaats in de Eredivisie. Alleen PEC doet het met één schamel puntje nog slechter.

AZ zag de afgelopen transferperiode met Calvin Stengs (OGC Nice), Myron Boadu (AS Monaco), Marco Bizot (Stade Brest), Teun Koopmeiners (Atalanta) en Jonas Svensson (Demirspor) veel bepalende spelers vertrekken en de nieuwkomers hebben moeite om dat gat op te vullen.

FC Twente is met tien punten uit zes wedstrijden juist prima aan het seizoen begonnen. De ploeg van trainer Ron Jans staat zesde en wist als enige punten van koploper Ajax (1-1) af te snoepen.

Ricky van Wolfswinkel opende al na 31 seconden de score in Enschede.

AZ al na 31 seconden op achterstand

De wedstrijd begon voor AZ op de slechtst denkbare wijze. Al na 31 seconden opende Ricky van Wolfswinkel namens FC Twente de score. De spits, die later geblesseerd zou uitvallen, scoorde op aangeven van Michel Vlap.

Een blunder van Timo Letschert leidde in de zeventiende minuut de 2-0 in. De ervaren verdediger schatte een diepe bal helemaal verkeerd in en gleed daarna ook nog eens uit, waar Daan Rots dankbaar van profiteerde. Vijf minuten later werd Letschert door zijn trainer naar de kant gehaald.

AZ kwam op slag van rust terug in de wedstrijd door een hard schot van Jesper Karlsson in de korte hoek. In de tweede helft dacht Vangelis Pavlidis voor de gelijkmaker te zorgen, maar de Griek zag zijn treffer afgekeurd worden wegens buitenspel. In blessuretijd stelde Dimitrios Limnios de dikverdiende zege van FC Twente veilig.

