SC Cambuur heeft donderdag laten zien al van de schrik bekomen te zijn na de verpletterende 9-0-nederlaag tegen Ajax van afgelopen weekend. De Friese club was in Leeuwarden met 2-1 te sterk voor Heracles Almelo.

Cambuur opende de score halverwege de eerste helft na een fraaie actie van Michael Breij. De aanvaller kwam goed naar binnen en stuurde de bal met veel gevoel in de verre hoek.

Heracles, dat zondag door een vrije trap in blessuretijd van Rai Vloet met 3-2 had gewonnen van AZ, kreeg twee enorme kansen op de gelijkmaker. Eerst kopte Kaj Sierhuis op de lat en vervolgens schoof Giacomo Quagliata de bal van heel dichtbij op kolderieke wijze naast.

De missers van Heracles werden vroeg in de tweede helft afgestraft door Cambuur. Mees Hoedemakers schoot in de 47e minuut hard raak op aangeven van Tom Boere. Pas in de allerlaatste minuut tekende Sinan Bakis voor de aansluitingstreffer.

Voor het gepromoveerde Cambuur is het al de derde (thuis)zege van het seizoen. De ploeg van trainer Henk de Jong staat daardoor verdienstelijk zevende in de Eredivisie, al is het doelsaldo door het pak slaag tegen Ajax met -7 nog altijd flink in de min.

Heracles bivakkeert met vier punten maar net boven de degradatiestreep. De Almeloërs hebben wel een wedstrijd minder gespeeld dan de meeste andere clubs, omdat het uitduel met Feyenoord onlangs werd uitgesteld vanwege het drukke Europese programma van de Rotterdammers.

