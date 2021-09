Napoli heeft donderdag ook zijn vijfde wedstrijd van dit seizoen in de Serie A gewonnen. De ploeg van coach Luciano Spalletti was in Genua met 0-4 te sterk voor Sampdoria en heroverde de koppositie. In Turkije hielp Ferdi Kadioglu Fenerbahçe aan een overwinning.

Victor Osimhen opende in de tiende minuut op aangeven van Lorenzo Insigne de score voor Napoli. Enkele minuten voor rust verdubbelde Fabián Ruiz de marge met een laag schot van de rand van het zestienmetergebied.

Vroeg in de tweede helft maakte Osimhen zijn tweede van de avond na een voorzet van Hirving Lozano. De oud-PSV'er leverde ook de assist bij de 0-4 van Piotr Zielinski, die met links hard raak schoot.

Antonio Candreva kwam nog tot scoren voor Sampdoria, maar zijn treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Mohamed Ihattaren ontbrak om onduidelijke redenen opnieuw in de wedstrijdselectie van de thuisploeg.

Dankzij de overwinning gaat Napoli met vijftien punten weer aan kop in de Serie A. De voorsprong op nummer twee Internazionale en nummer drie AC Milan bedraagt twee punten. Inter won dinsdag met 1-3 bij Fiorentina en Milan was woensdag met 2-0 te sterk voor Venezia. Sampdoria is in de middenmoot terug te vinden.

Lazio redde een punt op bezoek bij Torino: 1-1. Ciro Immobile benutte in blessuretijd een penalty voor de Romeinen, nadat Marko Pjaca de thuisploeg een kwartier voor tijd op voorsprong had gebracht.

Kadioglu helpt Fenerbahçe aan zege

In Turkije maakte Kadioglu de openingstreffer in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Giresunspor, waar Joey Pelupessy een basisplaats had. De Nederlander, die in het verleden uitkwam voor NEC, opende al in de tweede minuut de score voor de thuisploeg en maakte zijn tweede competitietreffer van het seizoen.

Nadat Ibrahima Baldé vijf minuten voor rust een penalty voor Giresunspor had gemist, zorgde Mesut Özil in de tweede helft voor de 2-0. Souleymane Doukara bracht de spanning in de slotfase nog terug.

Fenerbahçe bezet de vierde plaats in de Süper Lig en heeft een punt achterstand op koploper Besiktas. De komende tegenstander van Ajax in de Champions League kwam dinsdag niet verder dan 3-3 tegen Adana Demirspor.

