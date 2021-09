Romelu Lukaku vindt dat de voetbalwereld krachtiger moet optreden tegen racisme. De spits van Chelsea roept topspelers op met onder anderen de bazen van socialemediaplatforms om de tafel te gaan zitten om het probleem aan te pakken.

"De aanvoerders van elk team en vier of vijf spelers, zoals de grote persoonlijkheden van elk team, zouden een vergadering moeten hebben met de CEO's van Instagram, overheden en de voetbalbonden", betoogt de 28-jarige Belg in gesprek met CNN Sport.

"We zouden gewoon rond de tafel moeten gaan zitten en er in een grote vergadering over moeten praten. Als je ergens echt een einde aan wil maken, dan kun je daarvoor zorgen."

Voor aanvang van wedstrijden in de Premier League knielen vrijwel alle spelers om een statement te maken tegen racisme. Lukaku vraagt zich echter af of dat signaal krachtig genoeg is.

"Ik denk dat we stevigere standpunten kunnen innemen. Ja, we knielen en uiteindelijk klapt iedereen, maar soms zie je na de wedstrijd weer een belediging."

De Belgisch topscorer aller tijden zegt vooral in zijn periode bij Internazionale vaak met racisme te maken hebben gehad, maar de strijd nooit op te geven. "Voetbal moet een spel van vreugde zijn en zal nooit ten onder gaan aan discriminatie. Dat laten we niet gebeuren."