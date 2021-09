Ronald Koeman hoeft donderdagavond bij een nederlaag tegen Cádiz niet te vrezen voor direct ontslag als trainer van FC Barcelona. Voorzitter Joan Laporta liet dat enkele uren voor de uitwedstrijd in La Liga weten.

"We zullen het vanavond niet over de toekomst van Koeman hebben, ongeacht het resultaat tegen Cádiz", vertelde Laporta. "Hij is onze coach en we willen en hopen dat hij het met het elftal goed doet. Voor nu staan we achter hem."

Consequenties voor Koeman zijn bij tegenvallende resultaten echter niet uit te sluiten. "Dat geldt niet alleen voor Koeman, maar voor alle trainers", aldus de voorzitter. "Als het moet, nemen we maatregelen. Andere clubs doen dat ook."

Woensdag zorgde Koeman nog voor enige opschudding op een persconferentie. De oud-bondscoach van Oranje wilde geen vragen beantwoorden en koos ervoor een verklaring voor te lezen, waarna hij direct vertrok. In zijn verklaring vroeg hij om steun en tijd en leek hij zich vooral te richten tot het bestuur, dat onlangs openlijk aan zijn toekomst twijfelde.

Laporta was verrast door de verklaring die Koeman voorlas en was niet blij met de actie van de Nederlandse coach. "Ik hoorde pas op het laatste moment wat hij zou gaan doen. Ik zag dat hij vrij gespannen was en vind deze actie niet nodig", zei hij.

De druk op de 58-jarige Koeman is de laatste weken flink toegenomen. Het matig spelende Barcelona is erg wisselvallig en presteerde in de laatste twee wedstrijden teleurstellend door kansloos te verliezen van Bayern München (0-3) en gelijk te spelen tegen Granada (1-1).

