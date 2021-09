De KNVB is geschrokken dat een aantal wedstrijden de afgelopen periode werd ontsierd door incidenten vanaf de tribunes. De voetbalbond noemt het gedrag van de betrokken fans volstrekt onacceptabel, zo is donderdag te lezen in een gezamenlijke verklaring van de KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie.

Zaterdag werd het Eredivisie-duel tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk tijdelijk gestaakt nadat er bier en aanstekers op het veld werden gegooid. Woensdag liep het bij FC Groningen-Vitesse opnieuw uit de hand toen Vitesse-doelman Markus Schubert werd geraakt door een beker bier vanuit het publiek. Ook kwam een handvol supporters het veld op.

De KNVB en andere betrokken partijen spreken van een zorgwekkende trend. "De afgelopen speelrondes zien we in toenemende mate dat er bier en voorwerpen op het veld worden gegooid en dat bezoekers het veld betreden. Dat keuren wij ten zeerste af en hiermee worden duidelijke regels overtreden."

Benadrukt wordt dat het gooien van voorwerpen voor onveilige situaties kan zorgen. "Met betrekking tot de veiligheid van de spelers op het veld nemen we geen enkel risico. Alleen al daarom is het volstrekt onacceptabel dat men bier of voorwerpen naar spelers gooit of het veld betreedt."

Scheidsrechter Richard Martens legde FC Utrecht-RKC Waalwijk zaterdag tijdelijk stil. Scheidsrechter Richard Martens legde FC Utrecht-RKC Waalwijk zaterdag tijdelijk stil. Foto: Pro Shots

'Ook buiten Nederland nemen ongeregeldheden toe'

De toename van ongeregeldheden in de Eredivisie lijkt niet op zich te staan. Ook in Frankrijk ging het bij meerdere wedstrijden mis. De derby tussen OGC Nice en Olympique Marseille werd zelfs definitief gestaakt toen fans slaags raakten met spelers.

"Ook buiten Nederland lijken de ongeregeldheden toe te nemen nu na de coronacrisis weer volop supporters het stadion in mogen. Uiteraard maken wij ons hier zorgen over. Het veelvuldig stilleggen van wedstrijden en het uitdelen van straffen maken het voetbal er niet leuker op", zo luidt de verklaring.

Omdat vanaf komend weekend in voetbalstadions weer 100 procent van de capaciteit gebruikt mag worden, doet de KNVB een dringende oproep aan supporters: "We roepen iedereen op om gezamenlijk hun club op een positieve manier te ondersteunen."

Wie dat niet doet, hoeft niet op clementie te rekenen. "Clubs en KNVB doen er alles aan om daders van ongeregeldheden op te sporen. Zij kunnen een boete en een jarenlang landelijk stadionverbod tegemoetzien."