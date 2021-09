Het debuut van Mohamed Ihattaren voor Sampdoria laat nog langer op zich wachten. De negentienjarige middenvelder behoort om onduidelijke redenen niet tot de wedstrijdselectie van zijn club voor de thuiswedstrijd van donderdagavond tegen Napoli.

Sampdoria meldt niet waarom Ihattaren ontbreekt, maar maakt alleen bekend dat hij niet beschikbaar is voor de ontmoeting met Napoli. Eerder miste hij ook al het uitduel met Empoli (0-3-zege).

Een kleine twee weken geleden zat Ihattaren wel op de bank bij de uitwedstrijd tegen Internazionale (2-2), maar toen kreeg hij geen speeltijd van coach Roberto D'Aversa.

Ihattaren maakte op Deadline Day de overstap van PSV naar Juventus, dat hem meteen aan Sampdoria verhuurde. Hij kwam zonder wedstrijdritme naar Genua, want hij werd eind juli uit de selectie van PSV gezet.

De aanvallende middenvelder had zich kort daarvoor ziek gemeld en ging daarom niet mee naar Istanboel voor de return tegen Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League. Op internet verscheen daags voor die wedstrijd echter een foto van Ihattaren die bij zaakwaarnemer Mino Raiola in Frankrijk was.

Het debuut van Ihattaren voor Sampdoria laat sowieso tot komende zondag op zich wachten. Dan gaat de nummer twaalf van de Serie A op bezoek bij Juventus.

