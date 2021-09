De UEFA heeft het prijzengeld voor het EK voor vrouwen, dat volgend jaar in Engeland wordt gehouden, verhoogd naar 16 miljoen euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de prijzenpot bij het EK van 2017 in Nederland. Het verschil met de mannen blijft wel groot.

Een deel van het bedrag bestaat uit startgeld voor de deelnemende landen, het andere deel is een prestatiebonus. Hoe die verdeling wordt, is nog niet bekend. Verder stelt de UEFA nog eens 4,5 miljoen euro beschikbaar voor de clubs die speelsters afstaan aan de landenploegen.

De vergoedingen staan nog steeds in schril contrast met die bij de mannen. Voor het EK van afgelopen zomer was 371 miljoen euro aan prijzengeld beschikbaar.

Bovendien mochten de clubs die spelers afstonden nog eens 200 miljoen verdelen. Ieder deelnemend land kreeg bij aanvang van het toernooi al een startbonus van 9,25 miljoen euro.

De UEFA heeft ook het zogeheten solidariteitsprogramma uitgebreid voor clubs die niet aan de Europese toernooien deelnemen en uit landen van buiten de Europese top vijf komen. De voetbalbond stelt dit jaar 140 miljoen euro beschikbaar. Dat is 4 procent van de totaalwinst van 3,5 miljard euro.

Als de winst stijgt, stijgt de hoogte van de solidariteitspot mee tot maximaal 175 miljoen per jaar. Vorig jaar bestond deze pot uit 130 miljoen euro, meldt de bond.