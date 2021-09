Bij PEC Zwolle overheerst blijdschap en opluchting nadat de ploeg woensdag tegen Sparta Rotterdam (1-1) het eerste punt had gepakt én het eerste doelpunt van het Eredivisie-seizoen had gemaakt. Trainer Art Langeler en captain Bram van Polen hopen en denken dat het vanaf nu alleen maar beter kan gaan.

"Het was een explosie van blijdschap", zei Langeler tegen ESPN over de gelijkmaker van Daishawn Redan in de achtste minuut in het MAC3PARK Stadion. "We zaten weer in de wedstrijd, dat was lekker. Maar natuurlijk dacht ik ook meteen: ik hoef niet meer elke dag over negatieve records te praten."

PEC was de eerste club ooit die de eerste vijf wedstrijden van het Eredivisie-seizoen verloor en geen goal maakte. Excelsior (1971/1972) en HFC Haarlem (1977/1978) bleven eerder ook doelpuntloos in de eerste vijf Eredivisie-wedstrijden, maar die ploegen pakten wel een punt door 0-0 te spelen.

Het doelpunt van PEC tegen Sparta was volgens Langeler extra knap, omdat zijn ploeg net een nieuwe tik had gekregen. Vito van Crooij zette de Rotterdammers binnen een minuut op 0-1.

"Twee van ons misten de bal en daarna was het via de binnenkant van de paal raak. Een klotemoment, al wil je dat gevoel als trainer niet uitstralen. Je moet voor je troepen staan en uitstralen dat we het om kunnen draaien. En dat gebeurde."

Vreugde bij PEC Zwolle na de goal van Daishawn Redan. Vreugde bij PEC Zwolle na de goal van Daishawn Redan. Foto: Getty Images

'Ik tel mijn zegeningen'

Van Polen benadrukte dat het niet eens zo moeilijk was om de rug te rechten na de snelle achterstand. "We hebben al veel tikjes gehad, het zelfvertrouwen was nul. Maar ik weet dat we aardig kunnen voetballen, daar vertrouwde ik op", aldus de 35-jarige verdediger. "Tegen Go Ahead Eagles durfden we niet te voetballen, nu deden we dat wel. En dan komen er vanzelf kansen. De goal was heerlijk. Daar hikten we zo tegenaan."

Volgens Van Polen had PEC zelfs meer dan een punt verdiend. "Ik vond ons beter. Daarom heb ik er vertrouwen in dat we de komende weken ook een keer gaan winnen."

Langeler was minder uitgesproken. "We hebben het meest gedaan om te winnen, maar ik vond niet dat we echt drie punten verdienden. Deze uitslag is oké. Ik tel mijn zegeningen en ben vooral blij dat we niet weer verloren hebben. Vanaf nu kunnen we omhoog kijken."

De volgende wedstrijd van PEC Zwolle is zaterdag. De 'Blauwvingers' spelen dan om 21.00 uur uit tegen FC Utrecht.