Matthijs de Ligt beleeft een moeizame start van het nieuwe seizoen, maar de verdediger was woensdagavond het goudhaantje bij Juventus. De Nederlander, die niet altijd zeker is van een basisplaats, schoot de 'Oude Dame' naar een 2-3-zege bij laagvlieger Spezia.

Juventus kon de drie punten maar al te goed gebruiken, want het was pas de eerste overwinning van de 36-voudig landskampioen dit seizoen. En dat terwijl de Serie A al in de vijfde speelronde zit.

"Het was een lastige wedstrijd. We speelden een goede eerste helft, maar ze scoorden een geweldig doelpunt vlak voor rust en dat is altijd lastig. Toen scoorden ze aan het begin van de tweede helft de 2-1, maar ons karakter was belangrijk om te winnen", zei De Ligt na afloop tegen DAZN.

De 22-jarige De Ligt raakte deze maand zijn basisplaats kwijt bij het Nederlands elftal en ook bij Juventus begon de verdediger in de laatste vier duels twee keer op de bank. Tegen AC Milan vorige week (1-1) stond hij er zelfs de hele wedstrijd naast. De oud-Ajacied is niet meer zo onomstreden als bijvoorbeeld vorig seizoen.

"Ik moet altijd verbeteren. Het is normaal om kritiek te krijgen. Ik heb al veel kritiek gehad in mijn loopbaan en voor mij is het niet zo belangrijk. Ik moet gewoon hard blijven werken om beter te worden", aldus De Ligt.

De reacties in de Italiaanse media waren na afloop wisselend. Eurosport noemde De Ligt "rotsachtig, vastberaden en heel stoer", maar La Repubblica was een stuk kritischer: "Belangrijk met zijn goal, maar De Ligt was over het algemeen verre van perfect."

