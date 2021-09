Bryan Linssen is blij en trots na zijn honderdste Eredivisie-doelpunt. De aanvaller van Feyenoord scoorde woensdag op fraaie wijze in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

Linssen, die in de Eredivisie eerder voor VVV-Venlo, Heracles Almelo, FC Groningen en Vitesse speelde, zorgde met een prachtige hakbal voor de 2-0. De dertigjarige Limburger deed dat puur op intuïtie.

"Ik maakte mijn honderdste in stijl. Zoiets als dit bedenk je niet, dat gebeurt gewoon. Je ziet de bal aankomen en dan is er maar één manier waarop je het kan doen", zei Linssen tegen ESPN.

"Ik kreeg afgelopen weekend tegen PSV mee dat ik nu mijn honderdste kon maken. Dick Advocaat vroeg vorig seizoen al of ik voor mijn honderdste ging, dus ik was de tel even kwijt."

Deze eeuw waren slechts enkele spelers productiever dan Linssen in de Eredivisie. Alleen Klaas-Jan Huntelaar, Luuk de Jong, Dirk Kuijt en Blaise Nkufo slechtten de grens van honderd goals en scoorden vaker.

Mede dankzij de inbreng van Linssen - hij scoorde in de eerste vijf Eredivisie-speelrondes vijf keer - doet Feyenoord voorlopig bovenin mee. Zaterdag is NEC in De Kuip de volgende tegenstander.

Spelers met minstens 100 Eredivisie-goals deze eeuw 1. Klaas-Jan Huntelaar - 154

2. Luuk de Jong - 135

3. Dirk Kuijt - 134

4. Blaise Nkufo - 114

5. Bryan Linssen - 100

Het prachtige jubileumdoelpunt van Bryan Linssen in beeld. Foto: Pro Shots

