FC Groningen zit flink in zijn maag met het wangedrag van een deel van de supporters woensdag tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen Vitesse (0-1). Voor het begin van de tweede helft werd Vitesse-keeper Markus Schubert geraakt door een beker bier die vanuit het vak met fanatieke fans werd gegooid.

Schubert werd minutenlang behandeld en scheidsrechter Allard Lindhout besloot de wedstrijd stil te leggen. Directeur Wouter Gudde en trainer Danny Buijs gingen met de fans in gesprek, waarna er ook nog eens enkele supporters in onderbroek het veld betraden.

"Voor ons was dit een waardeloze avond. We gaan het onderzoeken en moeten kijken of we degene die de beker gooide, kunnen identificeren en een passende straf opleggen", zei Gudde naderhand voor de camera van ESPN.

"En er kwamen welgeteld vijf mensen het veld op. Dat mag onze organisatie sowieso niet overkomen. Die hebben we al geïdentificeerd en zij zullen ook een passende straf krijgen."

Recent vonden er in de Eredivisie meer incidenten met het gooien van bekers bier plaats. Zo werd FC Utrecht-RKC Waalwijk onlangs om dezelfde reden stilgelegd. Gudde hoopt dat er snel een einde aan komt.

"Het is heel simpel: we moeten hiermee ophouden. We zijn heel lang bezig geweest om iedereen weer terug te krijgen in het stadion, maar zulke incidenten horen hier niet thuis. Laat dit een waarschuwing zijn voor de rest. Dit moet stoppen."

Vlak na hun gesprek met de aanhang zagen Wouter Gudde en Danny Buijs ook nog eens enkele supporters het veld betreden. Foto: ANP

Buijs: 'Dit mag nooit gebeuren'

Coach Buijs probeerde met de fans in gesprek te gaan. "Ik heb geprobeerd ze duidelijk te maken: logisch dat er emoties zijn, maar toon ze niet op deze manier. Maar er stonden er een paar duizend; die kan ik niet allemaal in mijn eentje bereiken", zei hij.

"Je ziet vaak dat zulk gedrag in een groep verder kan escaleren. Maar met dit gedrag kun je spelers verwonden en dat mag nooit gebeuren. Dit mag onze club en onze supporters niet overkomen. Andersom zouden we het ook verschrikkelijk vinden."

Het is nog onduidelijk welke gevolgen het gedrag van de aanhang heeft voor FC Groningen. Vermoedelijk start de KNVB na deze Eredivisie-speelronde een vooronderzoek.

FC Groningen speelde de hele tweede helft met negen man na rode kaarten voor Mike te Wierik en Daniël van Kaam. Vitesse was vlak voor rust op voorsprong gekomen via Yann Gboho en hield die marge ondanks het overtal met moeite vast.

Het gooien van bekers bier naar spelers van de tegenstander lijkt een trend te worden. Foto: ANP

