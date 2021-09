Feyenoord heeft woensdag ook sc Heerenveen in de Eredivisie verslagen. Drie dagen na de fraaie zege op PSV (0-4) was de ploeg van trainer Arne Slot mede dankzij het honderdste Eredivisie-doelpunt van Bryan Linssen en twee treffers van Guus Til met 3-1 te sterk voor de Friezen.

Feyenoord brak al na twaalf minuten de ban via Til, waarna Linssen met een hakbal voor de 2-0 en zijn jubileumtreffer in de Eredivisie zorgde. Via Joey Veerman kwam Heerenveen in de slotfase nog terug tot 2-1, maar Til schoot de thuisploeg vlak voor tijd met zijn tweede treffer van de avond in veilige haven.

Linssen maakte zijn honderd doelpunten in de Eredivisie verdeeld over vijf verschillende clubs: VVV-Venlo (12 goals), Heracles Almelo (21), FC Groningen (13), Vitesse (42) en Feyenoord (12). Van alle actieve Eredivisie-spelers is hij de eerste die deze mijlpaal bereikt.

Door de zege op Heerenveen blijft Feyenoord de goede reeks in de Eredivisie voortzetten. De Rotterdammers verrasten zondag door met 0-4 te winnen bij PSV - de grootste uitzege tegen de Eindhovenaren ooit - en hebben twaalf punten uit de eerste vijf duels. Daarmee staat Feyenoord vierde.

Voor Heerenveen is de nederlaag in Rotterdam een ruwe onderbreking van een goede seizoensstart. De Friezen verzamelden tien punten uit de eerste zes duels, wat voorlopig goed is voor een zesde plaats in de Eredivisie.

Guus Til had met twee doelpunten een belangrijk aandeel in de zege van Feyenoord. Guus Til had met twee doelpunten een belangrijk aandeel in de zege van Feyenoord. Foto: Pro Shots

Til opent score in De Kuip

Met Linssen in de spits en Fredrik Aursnes op de bank begon Feyenoord voortvarend aan het duel met sc Heerenveen. Een van richting veranderd schot van Orkun Kökçü na een minuut spelen ging net naast en Linssen zag zijn poging net gekraakt worden door de defensie van Heerenveen.

Na twaalf minuten spelen was het wel raak. Alireza Jahanbakhsh bediende de opstomende rechtsback Marcus Pedersen en de voorzet van de Noor werd van dichtbij binnengetikt door Til, die daarmee zijn achtste officiële doelpunt van het seizoen maakte.

Heerenveen werd in het vervolg wat sterker en kreeg verschillende mogelijkheden via Siem de Jong, maar de aanvallende middenvelder had zijn vizier niet op scherp staan en schoot tot twee keer toe in kansrijke positie naast.

Bryan Linssen staat in het middelpunt van de feestvreugde na zijn fraaie jubileumtreffer. Bryan Linssen staat in het middelpunt van de feestvreugde na zijn fraaie jubileumtreffer. Foto: Pro Shots

Linssen scoort met fraaie hakbal

Feyenoord domineerde na rust en leek na 58 minuten spelen op 2-0 te komen via Jahanbakhsh. Maar de treffer van de Iraniër ging niet door, omdat Linssen in de aanloop naar de treffer buitenspel stond. Linssen maakte vervolgens een minuut later wel de 2-0. Met een fraaie hakbal op de voorzet van Jahanbakhsh liet hij Heerenveen-doelman Erwin Mulder kansloos.

Hoewel Feyenoord de teugels stevig in handen had, bracht Heerenveen acht minuten voor tijd de spanning terug in De Kuip. Joey Veerman kapte zijn tegenstander uit en krulde de bal met zijn linkerbeen op fraaie wijze in de kruising: 2-1.

Feyenoord maakte aan alle spanning al snel een einde met de 3-1 van Til in de 88e minuut. De aanvallende middenvelder promoveerde een uitstekende voorzet van Aursnes tot doelpunt en bezorgde de thuisploeg daarmee een vlekkeloos vervolg van de uithaal tegen PSV.

