Feyenoord heeft woensdag ook sc Heerenveen in de Eredivisie verslagen. Drie dagen na de fraaie zege op PSV (0-4) was de ploeg van trainer Arne Slot mede dankzij het honderdste Eredivisie-doelpunt van Bryan Linssen en twee treffers van Guus Til met 3-1 te sterk voor de Friezen.

Feyenoord brak al na twaalf minuten de ban via Til, waarna Linssen met een hakbal voor de 2-0 en zijn jubileumtreffer in de Eredivisie zorgde. Via Joey Veerman kwam Heerenveen in de slotfase nog terug tot 2-1, maar Til schoot de thuisploeg vlak voor tijd met zijn tweede treffer van de avond in veilige haven.

Linssen maakte zijn honderd doelpunten in de Eredivisie verdeeld over vijf verschillende clubs: VVV-Venlo (12 goals), Heracles Almelo (21), FC Groningen (13), Vitesse (42) en Feyenoord (12). Van alle actieve Eredivisie-spelers is hij de eerste die deze mijlpaal bereikt.

Door de zege op Heerenveen blijft Feyenoord de goede reeks in de Eredivisie voortzetten. De Rotterdammers verrasten zondag door met 0-4 te winnen bij PSV - de grootste uitzege ooit tegen de Eindhovenaren - en hebben twaalf punten uit de eerste vijf duels. Daarmee staat Feyenoord vierde.

Voor Heerenveen is de nederlaag in Rotterdam een ruwe onderbreking van een goede seizoensstart. De Friezen verzamelden tien punten uit de eerste zes duels, wat voorlopig goed is voor een zesde plaats in de Eredivisie.