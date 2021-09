PSV-trainer Roger Schmidt staat nog steeds achter zijn keuze om Marco van Ginkel op de bank te houden in de wedstrijd tegen Feyenoord (0-4). Drie dagen na de verloren topper bezorgde de aanvoerder PSV in de slotfase de zege op Go Ahead Eagles: 1-2.

"Dat Marco op het veld staat en het team kan dirigeren in dit soort moeilijke wedstrijden is een klein wonder", zei Schmidt na afloop van het duel in de Adelaarshorst tegen de NOS. "Ik ben erg blij dat hij er stond. Maar ik blijf op hem letten. Het is onmogelijk dat hij alle wedstrijden gaat spelen."

De 28-jarige Van Ginkel was ruim tweeënhalf jaar uitgeschakeld door een knieblessure en maakte begin dit kalenderjaar zijn rentree bij PSV. Na een lange aanloopperiode speelde hij dit seizoen in bijna alle duels, totdat hij afgelopen zondag werd gepasseerd tegen Feyenoord. De aanvoerder bleef zelfs de hele wedstrijd op de bank.

Mede vanwege het passeren van Van Ginkel kreeg Schmidt veel kritiek op zijn wisselbeleid. "Je weet dat hij drie jaar geblesseerd is geweest, toch?", zei Schmidt tegen de verslaggever hem vroeg naar de reservebeurt van Van Ginkel.

"Niemand geloofde dat hij nog kon voetballen. We hebben hem in een jaar tijd weer voetballer gemaakt. Hij speelde donderdagavond een zware wedstrijd tegen Real Sociedad. Geloof me: ik weet meer van belasting dan jij. Ik ben een coach en jij een journalist. Jij weet meer van journalistiek en ik meer van voetbal."

Marco van Ginkel maakte in de 85e minuut de winnende treffer tegen Go Ahead Eagles.

Van Ginkel: 'Uiteindelijk maakt hij de beslissing'

Matchwinner Van Ginkel begreep de keuze van de PSV-coach om hem rust te gunnen tegen Feyenoord. "Ik heb heel veel wedstrijden gespeeld en een verleden met een knie. Met drie wedstrijden in de week is dat soms passen en meten."

"Uiteindelijk maakt de trainer de beslissing en dat zij zo", vervolgde Van Ginkel, die niet wilde praten over zijn reservebeurt tegen Feyenoord. "Ik weet waar jullie op doelen en wat je eruit wilt halen, maar dat is geweest."

Van Ginkel gaf toe dat PSV geen beste wedstrijd speelde in Deventer. Na een vroege openingsgoal van Cody Gakpo creëerden de Eindhovenaren weinig kansen in Deventer. Iñigo Córdoba maakte in de 55e minuut de terechte gelijkmaker voor de thuisploeg, waarna Van Ginkel in de 85e minuut de winnende 2-1 maakte.

"Het was inderdaad niet goed. In de eerste helft trokken ze ons met de lange bal uit elkaar, waardoor we de 'tweede bal' vaak verloren. Dat hebben we na rust omgezet met een verdedigende middenvelder. We kregen wat meer druk, maar waren slordig en leden veel balverlies. Het is lekker om een goal te maken en de 2-1 mee te nemen naar Eindhoven."