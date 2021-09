Donny van de Beek is woensdag met Manchester United uitgeschakeld in de League Cup. De Nederlander had eindelijk weer eens een basisplaats op Old Trafford, maar verloor met zijn ploeg met 0-1 van West Ham United. Tottenham Hotspur en Chelsea bereikten wél de volgende ronde, al hadden beide clubs daar strafschoppen voor nodig.

De 24-jarige Van de Beek kon niet voorkomen dat zijn ploeg al na zeventien minuten op achterstand kwam door een doelpunt van Manuel Lanzini. Manchester United slaagde er niet in die treffer ongedaan te maken en was daardoor al na één duel klaar in de League Cup.

Voor Van de Beek was het de tweede keer dit seizoen dat hij een basisplaats kreeg van manager Ole Gunnar Solskjaer. Tegen West Ham gaf Solskjaer verschillende vaste krachten, onder wie Cristiano Ronaldo, rust. Eerder deze maand mocht de Nederlander ook al aan de aftrap verschijnen in het Champions League-duel met Young Boys (1-2-verlies).

Anwar El Ghazi was met Aston Villa net niet in staat om op Stamford Bridge voor een stuntje te zorgen tegen Chelsea. Nadat het 1-1 was geworden in de reguliere speeltijd, waren 'The Blues' in de penaltyserie net iets te sterk voor de ploeg van de Nederlandse buitenspeler.

Timo Werner opende tien minuten na rust de score namens Chelsea. Cameron Archer maakte halverwege de tweede helft gelijk en dwong zo penalty's af. El Ghazi schoot de eerste strafschop nog raak, maar zag zijn teamgenoten Ashley Young en oud-Vitesse-speler Marvelous Nakamba missen.

Harry Kane en Tottenham Hotspur waren na strafschoppen te sterk voor Wolverhampton. Foto: AFP

Ook Tottenham na strafschoppen verder

Net als Chelsea had ook Tottenham Hotspur penalty's nodig om de volgende ronde van het op een na grootste bekertoernooi van Engeland te halen. Na de reguliere speeltijd tegen Wolverhampton Wanderers stond het 2-2.

Tanguy Ndombele maakte na een kwartier 0-1 en Harry Kane verdubbelde de marge tien minuten later. Door twee goals van Leander Dendoncker moest een penaltyserie uitkomst bieden. Daarin was Dendoncker niet trefzeker, net als zijn ploeggenoten Rúben Neves en Conor Coady. Steven Bergwijn was bij Tottenham Hotspur nog altijd afwezig door een enkelblessure. Bij Wolverhampton speelde Ki-Jana Hoever de volledige wedstrijd mee.

Invaller Jürgen Locadia rekende met Brighton & Hove Albion af met Swansea City (2-0), dat uitkomt in het Championship. De voormalige jeugdinternational van Oranje kwam een kwartier voor tijd het veld in. Leicester City bereikte de achtste finales van het bekertoernooi door met 0-2 te winnen van Millwall.

Arsenal boekte een overtuigende zege op AFC Wimbledon, dat twee divisies lager speelt: 3-0. Alexandre Lacazette zorgde na elf minuten uit een strafschop voor de 1-0. In de slotfase liepen 'The Gunners' door goals van Emile Smith Rowe en Eddie Nketiah verder uit.