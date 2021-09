De Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF heeft woensdag een onderzoek ingesteld naar een opmerkelijk optreden van de Surinaamse politicus Ronnie Brunswijk. De zestigjarige vicepresident dook dinsdag ineens op in de opstelling van Inter Moengotapoe.

Brunswijk, tevens eigenaar van de club, deed mee in de internationale wedstrijd tegen CD Olimpia uit Honduras. Hij zou bovendien geld hebben uitgedeeld in de kleedkamer van de tegenstander.

CONCACAF zegt zeer bezorgd te zijn over beelden op sociale media van "zaken die de integriteit van de sport aantasten". "We starten daarom een intensieve en officiële procedure om uit te zoeken wat zich precies heeft afgespeeld", aldus de organisatie.

Brunswijk kon een nederlaag (0-6) niet voorkomen. Hij stond samen met zijn zoon Damian Brunswijk in de aanval. De voormalige rebellenleider is al jaren de baas bij tienvoudig Surinaams kampioen Inter Moengotapoe, die in het Ronnie Brunswijkstadion speelt. Hij was in het verleden ook speler en trainer bij de club, maar dit was zijn eerste wedstrijd in lange tijd.

Brunswijk is sinds vorig jaar vicepresident van Suriname. Hij werd in 1999 door een Nederlandse rechtbank bij verstek veroordeeld tot acht jaar cel vanwege drugshandel.