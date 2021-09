Vitesse heeft woensdagavond nipt van een negental van FC Groningen gewonnen. In de wedstrijd, die ruim twintig minuten stillag nadat Vitesse-doelman Markus Schubert in de rust was geraakt door een plastic beker met bier uit het publiek, zegevierden de Arnhemmers met 0-1.

Het incident met Schubert vond plaats nadat Vitesse in de rustpauze uit de kleedkamer was gekomen. De Duitse doelman was achter zijn doel met de bal bezig toen vanuit het vak met de fanatieke aanhang van FC Groningen een plastic beker tegen zijn achterhoofd werd gegooid. Na een minutenlange behandeling van de medische staf kon Schubert opstaan en zelfstandig naar de kleedkamer lopen.

Scheidsrechter Allard Lindhout besloot de wedstrijd vervolgens stil te leggen. FC Groningen-trainer Danny Buijs probeerde de gemoederen in het vak met de FC Groningen-supporters tot bedaren te brengen door met verschillende fans te praten, maar vervolgens kwamen er nog drie toeschouwers in onderbroek het veld op. Na een onderbreking van ruim twintig minuten werd het duel om iets na 21.30 uur hervat.

Vier dagen eerder werd FC Utrecht-RKC Waalwijk nog stilgelegd, omdat spelers van RKC werden bekogeld met bekers en aanstekers. Hoewel beide teams wilden doorspelen, besloot scheidsrechter Richard Martens naar binnen te gaan om "een statement te maken". De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft de zaak in onderzoek.

FC Groningen-trainer Danny Buijs roept de fans van de thuisploeg op zich te gedragen. FC Groningen-trainer Danny Buijs roept de fans van de thuisploeg op zich te gedragen. Foto: ANP

Vitesse wint door goal Gboho

Op slag van rust was Vitesse op een 0-1-voorsprong gekomen door een doelpunt van Yann Gboho. FC Groningen stond toen al met negen spelers, doordat Mike te Wierik (tackle) en Daniël van Kaam (bewuste handsbal) een rode kaart van arbiter Lindhout hadden gekregen.

Ondanks het numerieke ondertal was het FC Groningen dat na de onderbreking het beste van het spel had, zonder grote kansen te krijgen. In de slotfase stormde FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh nog naar voren bij een hoekschop, maar hij kon zijn ploeg niet aan een gelijkspel helpen.

Door de overwinning stijgt Vitesse voorlopig naar de zevende plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Thomas Letsch heeft negen punten uit zes wedstrijden. Door de vijfde wedstrijd zonder overwinning op rij staat FC Groningen op een teleurstellende veertiende plaats.