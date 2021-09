Myron Boadu heeft woensdag opnieuw niet weten te scoren voor AS Monaco. De voormalige spits van AZ zag zijn ploeg met 3-1 van AS Saint-Étienne winnen, maar kon geen hoofdrol opeisen en werd vroegtijdig naar de kant gehaald.

De twintigjarige Boadu begon voor het eerst sinds 13 augustus in de basis bij AS Monaco, maar hij kon zijn terugkeer in de opstelling niet opluisteren met een treffer. De spits kreeg geen enkele kans en werd na een uur spelen naar de kant gehaald, waardoor hij al 265 minuten zonder doelpunt staat bij Monaco.

Hoewel een doelpunt van Boadu uitbleef, kwam AS Monaco na een half uur spelen op voorsprong via Kevin Volland. Ondanks de rode kaart voor doelman Etienne Green kwam Saint-Étienne vlak voor rust nog langszij via Denis Bouanga.

Invaller Wissam Ben Yedder, die Boadu afloste, zette Monaco binnen een minuut na zijn invalbeurt op 2-1 door een strafschop te benutten. De Franse routinier schoot de thuisploeg in de slotfase van de wedstrijd in veilige haven.

Na twee nederlagen op rij won Sven Botman weer eens met Lille OSC. De regerend landskampioen van Frankrijk was met 2-1 te sterk voor het Stade de Reims van Mitchell van Bergen en Azor Matusiwa. Doelman Marco Bizot verloor met Stade Brestois tegen FC Nantes, terwijl Girondins de Bordeaux van Javairô Dilrosun in een spektakelstuk op 3-3 bleef steken tegen Montpellier HSC.

Later op de avond staan er nog vijf wedstrijden in de Ligue 1 op het programma. Trainer Peter Bosz neemt het met Olympique Lyon op tegen Troyes AC, terwijl koploper Paris Saint-Germain zonder de geblesseerde Lionel Messi afreist naar FC Metz.

