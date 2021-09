PEC Zwolle heeft woensdag in de Eredivisie voor het eerst dit seizoen een punt gepakt. De hekkensluiter speelde in Overijssel met 1-1 gelijk tegen Sparta Rotterdam. Eerder op de avond was FC Utrecht veel te sterk voor NEC: 0-3.

PEC pakte tegen Sparta niet alleen het eerste punt, maar wist ook voor het eerst dit seizoen te scoren. Daishawn Redan noteerde na 458 minuten de eerste goal van PEC van dit Eredivisie-seizoen.

Met zijn doelpunt in de achtste minuut maakte de twintigjarige Redan, die voor het eerst scoorde in de Eredivisie, een vroege achterstand voor PEC ongedaan. Vito van Crooij had de bezoekers na 59 seconden met een intikker al vroeg op voorsprong gezet.

PEC en Sparta maakten er in het restant geen spektakelstuk van. Bram van Polen zette PEC met een kopbal kort na rust bijna op 2-1 en aan de andere kant was Dirk Abels ook dicht bij een voorsprong.

In de slotfase had PEC nog het meeste recht op de zege. Eliano Reijnders was met een spectaculaire omhaal in de 79e minuut nog heel dichtbij, maar zijn poging ging net over.

Ondanks het gelijkspel blijft PEC met één punt uit zes duels nog wel hekkensluiter in de Eredivisie. Sparta staat met zes punten op de elfde plek.

Bart Ramselaar had met twee goals een belangrijk aandeel in de 0-3-zege van FC Utrecht op NEC.

FC Utrecht heeft geen kind aan NEC

FC Utrecht kwam in Nijmegen al na acht minuten op voorsprong door een fraai schot van Bart Ramselaar. Elayis Tavsan maakte halverwege de eerste helft bijna gelijk, maar zijn poging belandde op de lat.

In de 67e minuut verdubbelde Anastasios Douvikas de marge. De Griek werd in stelling gebracht na een knappe pass van Othman Boussaid en rondde keurig af. Ramselaar was elf minuten voor tijd het eindstation van een mooi uitgespeelde counter en hij zorgde zo voor de 0-3-eindstand.

Voor FC Utrecht was de zege in Nijmegen een welkome opsteker na twee teleurstellende resultaten. In de afgelopen wedstrijden werd er niet gewonnen van FC Twente (1-0-verlies) en RKC Waalwijk (2-2).

FC Utrecht klom dankzij de zege naar de vijfde plaats in de Eredivisie. NEC zakte mede door de uitslagen op de andere velden naar de achtste positie.

