FC Utrecht heeft woensdag in de een ruime overwinning geboekt bij NEC: 0-3. De Domstedelingen zetten daarmee een prima seizoensstart voort en staan dankzij de zege steviger in de subtop van de Eredivisie.

De bezoekers kwamen in Nijmegen al na acht minuten op voorsprong door een fraai schot van Bart Ramselaar. Elayis Tavsan maakte halverwege de eerste helft bijna gelijk, maar zijn poging belandde op de lat.

In de 67e minuut verdubbelde Anastasios Douvikas de marge. De Griek werd in stelling gebracht na een knappe pass van Othman Boussai en rondde keurig af. Elf minuten voor tijd was Ramselaar het eindstation van een mooi uitgespeelde counter en zorgde zo voor de 0-3-eindstand

Voor FC Utrecht was de zege in Nijmegen een welkome opsteker na twee teleurstellende resultaten. In de afgelopen wedstrijden werd er niet gewonnen van zowel FC Twente (1-0-verlies) en RKC Waalwijk (2-2).

FC Utrecht klom dankzij de zege naar de vierde plaats in de Eredivisie, maar kan later op woensdag nog wel worden ingehaald door zowel Feyenoord als sc Heerenveen. Die twee clubs staan om 21.00 uur tegenover elkaar in De Kuip. NEC blijft voorlopig steken op de zevende positie.

