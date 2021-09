PSV is woensdag tegen Go Ahead Eagles ontsnapt aan nieuw puntenverlies. Drie dagen na de zeperd tegen Feyenoord (0-4) won de sterk gewijzigde ploeg van trainer Roger Schmidt met 2-1 door een laat kopdoelpunt van Marco van Ginkel.

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

PSV kwam al na een kwartier spelen op voorsprong dankzij een doelpunt van Cody Gakpo, maar vlak na rust zette Iñigo Córdoba Go Ahead op een terechte 1-1. Pas vijf minuten voor tijd schonk aanvoerder Van Ginkel de geplaagde bezoekers de driepunter.

Door de zege is de druk voorlopig van de ketel bij PSV en trainer Schmidt. De Duitser werd na de ontluisterende nederlaag tegen Feyenoord zwaar bekritiseerd vanwege zijn wisselbeleid. Tegen Go Ahead Eagles gooide Schmidt zijn opstelling opnieuw om. Hij koos dit keer voor vijf andere namen, onder wie Van Ginkel en Noni Madueke. Laatstgenoemde viel geblesseerd uit.

Met de driepunter blijft PSV bovendien in het spoor van Ajax. De Eindhovenaren hebben na zes duels één punt minder dan de koploper, die dinsdag overtuigend met 0-5 won bij laagvlieger Fortuna Sittard.

Het gepromoveerde Go Ahead Eagles blijft voorlopig op zes punten in de Eredivisie steken. De ploeg van Kees van Wonderen, die in de middenmoot staat, won afgelopen zondag nog de IJsselderby tegen aartsrivaal PEC Zwolle (1-0).

Marco van Ginkel balt zijn vuist na zijn winnende goal tegen Go Ahead Eagles. Marco van Ginkel balt zijn vuist na zijn winnende goal tegen Go Ahead Eagles. Foto: Pro Shots

PSV erg matig in Deventer

Het sterk gewijzigde PSV begon nogal onwennig in De Adelaarshorst. De bezoekers leden om de haverklap balverlies en mochten van geluk spreken dat Go Ahead Eagles in de openingsfase niet op voorsprong kwam. Córdoba schoot van dichtbij hoog over.

Bij de eerste de beste mogelijkheid was het echter raak voor PSV. Gakpo was na een kwartier spelen het eindstation van een vloeiende aanval en de linksbuiten schoot de bal kiezelhard in de kruising: 0-1.

De vroege openingstreffer van Gakpo bracht Go Ahead niet van zijn stuk, want de thuisploeg nam in het vervolg van de eerste helft brutaal het initiatief, zonder echt grote kansen te creëren. PSV verzuimde op zijn beurt in de tegenstoot verder afstand te nemen. Gakpo zag zijn schot gekeerd worden door Warner Hahn en Van Ginkel kopte over.

Iñigo Córdoba schoot Go Ahead Eagles vlak na rust langszij met PSV. Iñigo Córdoba schoot Go Ahead Eagles vlak na rust langszij met PSV. Foto: Pro Shots

Go Ahead door prachtgoal op 1-1

Zonder de gewisselde Eran Zahavi en Philipp Max kreeg PSV al vlak na rust de 1-1 om de oren. Córdoba dook op bij de achterlijn en besloot zelf te schieten. De pegel van de Spanjaard in de korte hoek was PSV-doelman Joël Drommel te machtig en zeilde via de onderkant van de lat binnen.

PSV was daarna rijp voor de slacht. Na balverlies van invaller Armando Obispo kreeg Giannis Botos een opgelegde kans. Maar hij schoot in de handen van Drommel, waarna PSV nog een tegenvaller te verwerken kreeg. Madueke ging erbij zitten en moest geblesseerd naar de kant.

In de slotfase zette PSV de duimschroeven verder aan en dat resulteerde vijf minuten voor tijd in het winnende doelpunt van Van Ginkel. De aanvoerder torende bij een hoekschop van Gakpo boven alles en iedereen uit en voorkwam daarmee een nieuwe zeperd voor de ploeg van de geplaagde Schmidt.