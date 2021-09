Matthijs de Ligt heeft Juventus woensdag aan de eerste competitiezege van het seizoen geholpen. De Nederlandse verdediger noteerde in het uitduel met Spezia (2-3) het winnende doelpunt en voorkwam zo dat de 'Oude Dame' de slechtste seizoensstart uit de clubhistorie evenaarde.

De 22-jarige De Ligt stond in de 72e minuut op de juiste plaats om een afgeslagen bal achter Spezia-doelman Jeroen Zoet te schieten. De verdediger, die in de vorige twee competitiewedstrijden van Juventus nog een reserverol had, stond tegen Spezia eindelijk weer eens in de basis en deed de volledige wedstrijd mee.

Voor De Ligt, die aan zijn derde seizoen in Turijn bezig is, was het zijn eerste treffer van het seizoen en zijn zesde doelpunt voor Juventus in totaal. Daarmee nadert hij Edgar Davids, die met acht goals de trefzekerste Nederlander voor 'Juve' is.

Juventus beleefde de slechtste seizoensstart sinds het seizoen 1961/1962. In die voetbaljaargang had de Italiaanse voetbalgrootmacht ook vijf competitiewedstrijden nodig om voor het eerst te winnen in de Serie A.

Tegen het Spezia van doelman Zoet kwam Juventus dankzij Moise Kean na een klein half uur op voorsprong. Vijf minuten later maakte Emmanuel Gyasi gelijk en Spezia pakte kort na rust de leiding via Janis Antiste. Vlak voordat De Ligt zijn winnende goal noteerde, had Federico Chiesa gelijkgemaakt.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A