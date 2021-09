Matthijs de Ligt heeft Juventus woensdag aan de eerste competitiezege van het seizoen geholpen. De Nederlandse verdediger noteerde in het uitduel met Spezia (2-3) het winnende doelpunt en voorkwam zo dat de 'Oude Dame' de slechtste seizoensstart uit de clubhistorie evenaarde. In Spanje heroverde Real Madrid de koppositie en Arnaut Danjuma Groeneveld scoorde twee keer voor Villarreal.

De 22-jarige De Ligt stond in de 72e minuut op de juiste plaats om een afgeslagen bal achter Spezia-doelman Jeroen Zoet te schieten. De verdediger, die in de vorige twee competitiewedstrijden van Juventus nog een reserverol had, stond tegen Spezia eindelijk weer eens in de basis en deed de volledige wedstrijd mee.

Voor De Ligt, die aan zijn derde seizoen in Turijn bezig is, was het zijn eerste treffer van het seizoen en zijn zesde doelpunt voor Juventus in totaal. Daarmee nadert hij Edgar Davids, die met acht goals de trefzekerste Nederlander voor 'Juve' is.

Tegen het Spezia van doelman Zoet kwam Juventus dankzij Moise Kean na een klein half uur op voorsprong. Vijf minuten later maakte Emmanuel Gyasi gelijk en Spezia pakte kort na rust de leiding via Janis Antiste. Vlak voordat De Ligt zijn winnende goal noteerde, had Federico Chiesa gelijkgemaakt.

AC Milan staat dankzij een 2-0-zege op Venezia weer gedeeld aan kop met Internazionale in de Serie A. Het duurde even voor de thuisclub op voorsprong kwam. Pas in de 68e minuut scoorde de Brahim Díaz, na voorbereidend werk van Theo Hernández. De 2-0 kwam op naam van Fransman Hernández.

Inter en Milan hebben beide dertien punten, Napoli volgt op één punt. De kampioen won eerder deze week van Fiorentina. Napoli speelt donderdag tegen Sampdoria en kan beide Milanese clubs inhalen.

Asensio en Benzema loodsen Real langs Mallorca

Real Madrid beleefde een eenvoudige avond in Estadio Santiago Bernabéu en werkte tegen promovendus Real Mallorca aan het doelsaldo: 6-1. Marco Asensio maakte een hattrick en Karim Benzema was met twee treffers eveneens belangrijk. In de slotfase bepaalde Isco de eindstand. Halverwege stond het 3-1.

Dankzij de zege heroverde Real Madrid de koppositie in La Liga. De 'Koninklijke' heeft twee punten meer dan stadgenoot Atlético. FC Barcelona, dat donderdag in actie komt tegen Cádiz, staat acht punten achter op de koploper, maar heeft nog wel twee wedstrijden tegoed.

Danjuma had met twee treffers een belangrijk aandeel in de 3-1-zege van Villarreal op Elche. Het was zijn tweede en derde treffer in La Liga en in de Champions League kwam de 24-jarige Nederlander, die deze zomer overkwam van Bournemouth, ook al een keer tot scoren. Villarreal staat dankzij de zege op de elfde plek.

