Feyenoord begint woensdag tegen sc Heerenveen weer met Bryan Linssen in de spits. De aanvaller werd in de topper bij PSV (0-4) van zondag nog gepasseerd, maar heeft zijn basisplek weer terug.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Til, Kökçü; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.

Opstelling sc Heerenveen Mulder; Van Ewijk, Van Beek, Dresevic, Woudenberg; Madsen, Halilovic, Joey Veerman; Musaba, Henk Veerman, Siem de Jong.

De wijziging in het elftal van coach Arne Slot gaat ten koste van Fredrik Aursnes, die naar de bank verhuist. Door de omzetting starten Jens Toornstra en Guus Til weer op het middenveld.

Linssen speelde dit seizoen al veel vaker in de spits bij Feyenoord, maar tegen PSV koos Slot voor Til als valse spits en daardoor voor een versterkt middenveld. Marcus Pedersen was nog een twijfelgeval. De rechtsback viel uit tegen PSV, maar is dus fit genoeg.

De wedstrijd tussen Feyenoord en sc Heerenveen in De Kuip begint woensdag om 21.00 uur. Martin van den Kerkhof is de scheidsrechter van dienst. Vorig jaar won Feyenoord thuis met 3-0. De twee edities erna in Friesland gingen naar Heerenveen.

Feyenoord (zesde) en sc Heerenveen (vijfde) vinden bij een overwinning de aansluiting met de top van de Eredivisie.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie