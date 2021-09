Go Ahead Eagles-PSV ·

46' De tweede helft is van start gegaan in Deventer en Schmidt heeft maar weer eens twee wissels toegepast. Zahavi en Max hebben het veld moeten ruimen en Obispo en Teze komen in de ploeg. Dat betekent dat Mwene nu linksback speelt, Ramalho en Obispo het centrum vormen en Teze rechtsback staat. Boscagli is doorgeschoven naar het middenveld. Cody Gakpo is nu de spits, met Madueke vanaf rechts en Doan vanaf links. Volgt u het nog?