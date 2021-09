PSV-trainer Roger Schmidt heeft zijn opstelling omgegooid voor de competitiewedstrijd van woensdag tegen Go Ahead Eagles. Drie dagen na zijn veelbesproken wisselbeleid in de verloren topper tegen Feyenoord (0-4) keren aanvoerder Marco van Ginkel en Noni Madueke terug in de basiself.

Opstelling PSV Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Thomas, Doan; Madueke, Zahavi, Gakpo.

Opstelling Go Ahead Eagles Opstelling Go Ahead Eagles: Hahn; Lucassen, Nauber, Kramer, Kuipers; Rommens, Brouwers, Botos; Oratmangoen, Cardona, Córdoba.

In vergelijking met het duel met Feyenoord staan er vijf andere namen in de opstelling van PSV. Naast Van Ginkel en Madueke hebben Phillipp Mwene, Ryan Thomas en Ritsu Doan een basisplaats. Dat gaat ten koste van de geblesseerde Mario Götze, Jordan Teze, Davy Pröpper, Armando Obispo en Bruma. Olivier Boscagli schuift een linie terug en begint in de verdediging.

Schmidt ligt onder vuur in Eindhoven na zijn wisselbeleid in de topper tegen Feyenoord. De Duitser passeerde Van Ginkel en Madueke en haalde in de 61e minuut bij een 0-1-achterstand sterspeler Cody Gakpo naar de kant omdat hij vermoeid zou zijn. Bij die wissel werd de Duitser uitgefloten door het eigen publiek.

Madueke kwam pas ruim een kwartier voor tijd, één minuut na de 0-2 van Feyenoord, binnen de lijnen. Schmidt verklaarde na afloop dat hij de aanvaller, die dit seizoen al zes keer trefzeker was, wilde sparen vanwege het drukke schema. Van Ginkel bleef zelfs de hele wedstrijd op de bank.

Schmidt gaat wisselbeleid niet aanpassen

Schmidt zei dinsdag al dat hij niet van plan was om wat te veranderen aan zijn wisselbeleid. "Journalisten houden van deze vraag, maar om eerlijk te zijn denk ik als coach totaal anders", antwoordde hij toen hem gevraagd of hij andere keuzes had moeten maken. "Het heeft geen enkele zin om terug te kijken."

Bij Go Ahead Eagles geeft trainer Kees van Wonderen het drietal Ogechika Heil, Martijn Berden en Mats Deijl rust. Zij stonden afgelopen zondag nog wel in de basis in de gewonnen IJsselderby tegen PEC Zwolle (1-0) en worden vervangen door Ragnar Oratmangoen, Giannis Botos en Iñigo Córdoba.

Go Ahead Eagles-PSV begint woensdag om 18.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. Na de zege van koploper Ajax dinsdag bij Fortuna Sittard (0-5) moeten de Eindhovenaren winnen in Deventer om aansluiting te houden met de regerend landskampioen.