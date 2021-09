Derby County is woensdag flink bestraft voor zijn financiële problemen. De ploeg van trainer Wayne Rooney moet twaalf punten inleveren en zakt naar de laatste plek in het Championship, het tweede niveau in Engeland.

Derby County meldt woensdag in een verklaring surseance van betaling te hebben aangevraagd. De 137 jaar oude club heeft door de coronacrisis te maken met een inkomstenverlies van bijna 23,5 miljoen euro.

"We proberen uit te zoeken welke opties de club heeft", zegt Andrew Hosking, een van de drie bewindvoerders bij Derby. "We nodigen geïnteresseerde partijen uit om zich te melden."

"Ons eerste doel is ervoor zorgen dat de club al zijn wedstrijden dit seizoen kan afwerken en dat we geïnteresseerde partijen vinden die de toekomst van de club en zijn werknemers kan veiligstellen."

Mel Morris is sinds 2015 de eigenaar van Derby. De Engelse zakenman zegt dat hij al ruim 200 miljoen pond (omgerekend ruim 232 miljoen euro) heeft verloren door de club. Hij probeert de de tweevoudig kampioen van Engeland sinds juni 2019 te verkopen, maar tot nu toe zonder succes.

Door de puntenaftrek zakt Derby naar de 24e en laatste plek in het Championship. De ploeg van Rooney staat op -2 punten.