Ronald Koeman heeft woensdag geen vragen beantwoord op zijn persconferentie voor het competitieduel met Cádiz van donderdag. De trainer, die weer flink onder druk staat bij FC Barcelona, las alleen een verklaring voor.

Koeman sprak een kleine drie minuten in de perszaal. In de verklaring, die hij oplas van een briefje, vroeg hij vooral om steun en tijd. "Het proces waarin wij zitten, verdient het om onvoorwaardelijk gesteund te worden in woord en daad."

De 58-jarige Nederlander noemde geen namen, maar zijn woorden leken duidelijk bedoeld voor het bestuur van Barcelona. Enric Masip, een belangrijke adviseur van voorzitter Joan Laporta, sprak dinsdag bij de Spaanse omroep TV3 openlijk zijn twijfels uit over de toekomst van Koeman.

Dat interview volgde op de pijnlijke Champions League-nederlaag tegen Bayern München (0-3) van vorige week en het gelijkspel maandag tegen Granada (1-1). Door die resultaten gaat het bij Barcelona niet voor het eerst vooral over de positie van de oud-bondscoach van Oranje.

Koeman wilde na het duel met Granada niets zeggen over zijn toekomst en besloot woensdag om helemaal geen vragen te beantwoorden. "De club zit met mij als coach in een periode van wederopbouw", benadrukte hij in zijn verklaring. "De financiële problemen zijn direct gerelateerd aan de situatie op het veld."

"We moeten als technische staf een nieuwe ploeg formeren zonder grote investeringen en dat kost tijd. Onze jonge talenten kunnen over een paar jaar wereldsterren worden. Ze zullen kansen krijgen, net als Xavi en Andrés Iniesta in het verleden kregen, maar er is geduld nodig."

Koeman heeft moeizame relatie met Laporta

Volgens Koeman kunnen er door de torenhoge schuldenlast van 1,35 miljard euro geen wonderen worden verwacht van zijn ploeg. "De nederlaag tegen Bayern moet in dat perspectief worden gezien."

"Ik weet dat de pers ook ziet dat we in een proces van wederopbouw zitten, het is niet de eerste keer in de geschiedenis van Barcelona dat dit gebeurt. We rekenen in deze moeilijke tijden op steun."

Het is geen geheim dat Koeman een moeizame relatie onderhoudt met Laporta. De kritische voorzitter leek aan het einde van vorig seizoen al af te willen van zijn trainer, maar uiteindelijk mocht Koeman blijven. De clubicoon heeft een aflopend contract in Camp Nou.

Barcelona staat achtste in La Liga, met acht punten uit vier duels. De Catalanen spelen donderdag vanaf 22.00 uur de uitwedstrijd tegen nummer dertien Cádiz en nemen het zondag thuis op tegen nummer vijftien Levante.

