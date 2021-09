Pelé heeft dinsdagavond (Nederlandse tijd) met een video op Instagram laten zien dat het beter met hem gaat. De tachtigjarige Braziliaan, die vorige week nog werd opgenomen op de intensive care (ic), is in de video te zien op een hometrainer.

"Vrienden, ik stuur jullie deze video die mijn vrouw heeft gemaakt, om mijn blijdschap met jullie te delen. Ik ben omringd door liefde en steun, waardoor ik mij elke dag een beetje beter voel. Zo fietsen, dat betekent dat ik snel in Santos zal zijn, denken jullie ook niet?", schrijft Pelé op Instagram.

Pelé onderging op 6 september een operatie in São Paulo om een tumor in de dikke darm te laten verwijderen. De tumor werd gevonden tijdens routineonderzoek naar hart- en bloedvaten en laboratoriumonderzoek van de afgenomen monsters.

De oud-voetballer werd na een paar dagen op de ic naar een reguliere afdeling verplaatst, maar moest afgelopen vrijdag toch weer worden opgenomen op de ic. Zijn gezondheid was opnieuw verslechterd. Pelé zou vooral last hebben van zijn strottenhoofd en kreeg een reflux, waarbij voedsel vanuit de maag terugstroomt in de slokdarm.

Pelé, die in zijn loopbaan drie keer wereldkampioen werd en speelde voor Santos en New York Cosmos, sukkelt al jaren met zijn gezondheid. Hij onderging verschillende operaties aan zijn heup en had problemen met zijn wervelkolom en knie.