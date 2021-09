De 0-5-zege van Ajax op Fortuna Sittard bewees dinsdag andermaal dat het verschil tussen de koploper en een groot deel van de Eredivisie momenteel wel heel groot is. De Limburgers waren kansloos en probeerden vooral een monsternederlaag te voorkomen.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

Sjors Ultee zag vlak na de ongelijke strijd in Sittard het nieuwe doelsaldo van Ajax voorbijkomen. De Amsterdammers staan op +26 (27 voor en 1 tegen), een nieuw Eredivisie-record na zes speelrondes.

"Ik kan dan nu wel een heel lang verhaal houden over ons spel, maar deze wedstrijd zegt denk ik vooral heel veel over de kwaliteiten van Ajax", zei de coach van Fortuna tegen de NOS. "Zij horen bij de wereldtop, dus het kwaliteitsverschil met ons is immens."

Drie dagen na de 9-0-zege op SC Cambuur stond Ajax in de rust van het uitduel met Fortuna al met 0-3 voor. Voor de thuisploeg was het daardoor al snel een kwestie van de schade beperken. "We hadden een plan en wisten dat we veel gingen verdedigen", aldus Ultee. "Maar het is zo extreem moeilijk tegen een goed Ajax."

"In de rust wisten we al wel dat een punt niet meer ging gebeuren. We zeiden tegen elkaar dat we er alles aan zouden doen om strijdend van het veld te gaan en het maakt me trots dat mijn ploeg niet is weggezakt in de tweede helft. Maar ik praat liever over trots omdat mijn ploeg een punt heeft gepakt dan trots omdat het 'slechts' 0-5 is geworden. Alleen is dat misschien wel de nieuwe werkelijkheid in Nederland."

Sjors Ultee was met Fortuna Sittard kansloos tegen Ajax. Sjors Ultee was met Fortuna Sittard kansloos tegen Ajax. Foto: Pro Shots

'Geen reet aan om nu tegen Ajax te spelen'

Ajax heeft dit seizoen nu vier van zijn zes Eredivisie-duels met minimaal vijf doelpunten verschil gewonnen. Zeker sinds de interlandbreak is de ploeg van Erik ten Hag in grootse vorm, met ook een duidelijke zege op Sporting CP in de Champions League (1-5).

"Ajax is gewoon een klasse te goed voor ons, het voelde machteloos in het veld", zei Fortuna Sittard-aanvoerder Ben Rienstra tegen ESPN. "Profvoetballer zijn blijft het mooiste beroep, maar er zijn leukere avonden dan deze."

Topscorer Mats Seuntjens erkende bij ESPN dat hij niet had uitgekeken naar het thuisduel met Ajax. "Natuurlijk hebben we geprobeerd er wat van te maken, zijn we van tevoren druk bezig met een plan, maar eigenlijk is er geen reet aan om nu tegen Ajax te spelen."

"Ze hebben zo veel wapens, daar is niet tegen op te voetballen. Ajax vertegenwoordigt Nederland super in de Champions League, maar in de competitie is het niet altijd leuk."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie