Louis van Gaal denkt niet dat zijn eenmalige optreden als trainer bij Telstar veel invloed zal hebben op de spelers van de Keuken Kampioen Divisie-club. De bondscoach zit vrijdag bij de thuiswedstrijd tegen Jong AZ op de bank voor het goede doel.

Van Gaal had eerder deze maand bij het begin van zijn derde periode bij Oranje direct een grote impact op de resultaten. Na een 1-1-gelijkspel tegen Noorwegen werd er met ruime cijfers gewonnen van Montenegro (4-0) en Turkije (6-`1).

"Ik verwacht in principe dat mijn invloed hier veel kleiner zal zijn", zei Van Gaal woensdag op een persconferentie nadat hij de training van Telstar had geleid.

"Dat komt doordat de kwaliteit van de spelers hier veel minder is, zij zullen dingen minder snel oppakken dan Oranje, waar ik de beste spelers van Nederland heb. Telstar heeft de laagste begroting in het betaald voetbal en dus ook minder kwaliteit."

Onder met motto 'Wil je een wedstrijd met Van Gaal verkloten, koop dan die loten' hield Telstar een verloting voor de rol van assistent van Van Gaal. Dat leverde 55.000 euro op voor goede doelen en supportersfaciliteiten van de club.

De Haarlemse hockeytrainer René van der Spek won de verloting en mag vrijdag naast Van Gaal op de bank plaatsnemen. "Hij weet niet veel van voetbal, maar hij brengt wel veel positieve energie", zei Van Gaal, terwijl hij zijn eenmalige assistent op de rug klopte. "Gelukkig maar, want je hebt ook mensen die juist energie kosten."

Van Gaal maakt niet de opstelling van Telstar

Telstar wordt normaal getraind door Andries Jonker, de voormalig assistent van de zeventigjarige Van Gaal. "Andries maakt gewoon de opstelling", gaf Van Gaal aan. "Want ik wil niet in het verhoudingsvlak tussen de coach en zijn spelers treden. Maar ik zal wel mijn mening geven, daarvoor ben ik hier."

De bondscoach bereidde zich serieus voor op zijn eenmalig optreden voor de club uit Velsen-Zuid. "Ik heb de analyses van de club gehad. Die heb ik doorgenomen en beoordeeld."

Die beoordelingen deelde Van Gaal woensdagochtend voorafgaand aan de training in de kleedkamer. "Ik had wel wat aanmerkingen op de spelers. Dat kwam wel hard over, geloof ik."

Aan het einde van de persconferentie kreeg de bondscoach het nog voor elkaar dat de journalisten "lang zal hij leven" zongen voor Jonker, die zijn 59e verjaardag viert. Het duel tussen Telstar en Jong AZ begint vrijdag om 20.00 uur.

