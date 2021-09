Supporters van de Bosnische voetbalclub Velez Mostar hebben dinsdagavond na de verloren wedstrijd tegen Borac Banja Luka (0-2) de auto van het arbitrale trio in brand gestoken. Een van de inzittenden raakte gewond. De auto brandde volledig af.

Op de terugweg naar Sarajevo werd de auto van arbiter Sabrija Topalovic klemgereden in een tunnel. Vier mannen stapten uit om de auto te beschadigden, overgoten die met benzine en gooiden een brandende fakkel naar binnen.

Media in Bosnië publiceerden foto's van de geheel afgebrande auto. De politie zoekt nog naar de verdachten en meldt dat een van de arbiters met onbekende verwondingen in het ziekenhuis ligt.

Tijdens de slotfase van de wedstrijd hadden een aantal fans al het veld bestormd, nadat Velez Mostar op een 0-2 achterstand was gekomen. Na een onderbreking kon het duel worden uitgespeeld.

Velez Mostar werd vorig seizoen derde in Bosnië en speelde afgelopen zomer in de voorronde van de Conference League. Eind 2020 werden twee scheidsrechters en het hoofd van een scheidsrechterscommissie in Bosnië nog aangeklaagd wegens corruptie. Ze kregen boetes variërend van 1.500 tot 3.500 euro per wedstrijd.