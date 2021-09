Met dertien punten uit zes duels beleeft Willem II zijn beste seizoensstart van deze eeuw. Na de 1-2-zege op RKC Waalwijk van dinsdag is het vertrouwen groot bij de Tilburgers, die vorig seizoen nog tegen degradatie streden.

"We zijn echt een Super Truppe (superbende, red.)", zegt de Duitse vleugelspits Mats Köhlert tegen het Brabants Dagblad. "De teamgeest is dit seizoen perfect."

Köhlert was in Waalwijk een van de vijf basisspelers met een Duitse achtergrond bij Willem II, naast Timon Wellenreuther, Derrick Köhn, Görkem Saglam en Kwasi Wriedt (in Duitsland geboren, maar international van Ghana).

"Alle vier de Duitse veldspelers waren bij mijn treffer betrokken. Zo ging het ook al bij de goal tegen PEC Zwolle. Maar ook de andere spelers doen het geweldig", voegde hij daar snel aan toe.

De laatste keer dat Willem II zo goed aan een seizoen begon, was in 1999. Toen was Co Adriaanse de trainer en speelde de club nog in de Champions League.

Willem II komt via Kwasi Wriedt op 0-2 tegen RKC. Willem II komt via Kwasi Wriedt op 0-2 tegen RKC. Foto: Pro Shots

Trainer Grim ziet nog voldoende rek in Willem II

Toch temperde trainer Fred Grim de euforie in gesprek met ESPN. "We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet."

"Er zit nog zeker rek in deze ploeg, maar we moeten wel keihard blijven werken. We moeten elke dag met ons vak bezig zijn en proberen steeds weer beter te worden. Ik wil dat mijn team goed voetbal speelt, in combinatie met veel werklust. Wat dat betreft zit het wel goed bij deze ploeg", stelde de van RKC overgekomen coach tevreden vast.

Sinds de zware 0-4-nederlaag tegen Feyenoord in de eerste speelronde is Willem II ongeslagen. "We zetten inderdaad een heel fijne serie neer", concludeerde Grim. "Dat voelt hartstikke goed. Je voelt gewoon dat er een bepaalde schwung in het elftal aanwezig is. Maar onze manier van spelen kost veel energie, zeker als je drie duels in zes, zeven dagen moet spelen."

Willem II vol vertrouwen ondanks lastig programma

Toch kijkt Köhlert juist uit naar het zware programma. Zaterdag speelt Willem II thuis tegen PSV en daarna wachten uitwedstrijden tegen Heracles Almelo en FC Twente.

"We hebben nu enorm veel vertrouwen", zegt Köhlert. "Met ons fantastische publiek erbij krijgen we helemaal vleugels. Vanavond in Waalwijk waren onze fans goed aanwezig en belangrijk. En dan zitten er zaterdag nog veel meer. Ik heb er nu al zin in."

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Eredivisie