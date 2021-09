Ronnie Brunswijk heeft dinsdag voor een opmerkelijk moment gezorgd in de CONCACAF League. De zestigjarige vicepresident van Suriname stond in de basis en speelde 54 minuten mee bij Inter Moengotapoe, de club waarvan hij eigenaar en voorzitter is.

Brunswijk droeg ook de aanvoerdersband in het eerste duel met CD Olimpia in de achtste finales. De club uit Honduras won met 0-6. Toen Brunswijk aan het begin van de tweede helft het veld verliet, stond het 0-3.

De voormalige rebellenleider is al jaren de baas bij tienvoudig Surinaams kampioen Inter Moengotapoe, dat speelt in het Ronnie Brunswijkstadion. Hij was in het verleden ook speler en trainer bij de club, maar dit was zijn eerste wedstrijd in lange tijd.

Brunswijk speelde met rugnummer 61, verwijzend naar zijn geboortejaar 1961. Hij stond samen met zijn 21-jarige zoon Damian Brunswijk in de aanval bij Inter Moengotapoe. Ronnie Brunswijk werd door zijn optreden waarschijnlijk de oudste speler ooit in een internationale clubcompetitie.

De CONCACAF League is in de hiërarchie het tweede toernooi van de voetbalbond voor Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben. Er zijn zes tickets voor de CONCACAF Champions League te verdienen.

Ronnie Brunswijk is sinds vorig jaar vicepresident van Suriname. Hij werd in 1999 door een Nederlandse rechtbank bij verstek veroordeeld tot acht jaar celstraf vanwege drugshandel.