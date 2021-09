Phil Jones maakt na een afwezigheid van twintig maanden zijn rentree in de wedstrijdselectie van Manchester United. De 29-jarige Engelse verdediger maakt deel uit van de ploeg die het woensdag in de League Cup opneemt tegen West Ham United.

Jones speelde in januari 2020 zijn laatste wedstrijd voor de 'Red Devils'. Een slepende knieblessure hield hem meer dan anderhalf jaar aan de kant.

"Ik ben zo blij voor Phil", zei coach Ole Gunnar Solskjaer dinsdag op de website van United. "Hij heeft inmiddels twee keer negentig minuten bij de beloften meegedaan en al wat minuten gemaakt achter gesloten deuren. Daarbij heeft hij geen reactie op de knie gekregen."

"Phil heeft keihard gewerkt en zit bij de selectie. Hij heeft het verdiend. Ik weet namelijk hoe zwaar hij het mentaal heeft gehad in de afgelopen maanden, waarin hij meermaals heeft getwijfeld of hij ooit weer zou kunnen lopen en spelen met zijn kinderen in de tuin. Laat staan voetballen."

Jones heeft al meer dan 200 wedstrijden gespeeld voor Manchester United en kwam tot 27 interlands voor Engeland.

Het duel tussen Manchester United en West Ham in de derde ronde van de League Cup begint woensdag om 20.45 uur.